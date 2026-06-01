Hubert Hurkacz na zdjęciu z tajemniczą brunetką. W sieci ruszyła lawina spekulacji

Kim jest Hania Walicka, widywana z Hurkaczem?

Uwagę przyciągnęła ostatnio 21-letnia Hania Walicka. W niedzielę udostępniła na swoim Instagramie nastrojowe ujęcie z tenisistą, co wywołało spore zamieszanie. Z uwagi na plagę fałszywych treści w sieci, początkowo zalecano dużą ostrożność w ocenie tej fotografii. Mimo to użytkownicy szybko uwiecznili kadr, udostępniając go m.in. w serwisie X (wcześniej Twitter). Z uwagi na fakt, że konto dziewczyny jest prywatne, materiał nie jest ogólnodostępny.

Domysły o romansie sportowca krążyły w przestrzeni publicznej od pewnego czasu. Pierwsze insynuacje padły z ust Tomasza Smokowskiego, który podczas transmisji z Australian Open na antenie Eurosportu, zasugerował zmianę statusu związku zawodnika. Internauci, znani z dociekliwości, dostrzegli nieznajomą kobietę w obozie Hurkacza na turnieju ATP 250 w Montpellier. Błyskawicznie połączono kropki, identyfikując ją jako Walicką, eks-lekkoatletkę z Łodzi.

Kolejna wizyta dziewczyny na trybunach podczas starcia z Alexandrem Bublikiem w Rotterdamie tylko dolała oliwy do ognia w kwestii ewentualnego związku.

Na ten moment brakuje jednak jakiegokolwiek stanowiska samych zainteresowanych. Co więcej, Hurkacz ma za sobą trudne chwile na korcie. W 2. rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa uległ Francesowi Tiafoe po zaciętej pięciosetowej batalii.