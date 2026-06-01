Mroczne sekrety w "M jak miłość". Sowiński ma plan, Kasia w pułapce bez wyjścia

Agnieszka Pyź
2026-06-01 16:02

W nadchodzących po wakacyjnej przerwie odcinkach "M jak miłość" Kasia gorzko pożałuje swoich kłamstw. Aleksander Sowiński nie omieszka wykorzystać wiedzy o prawdziwym ojcostwie małej Zosi, by bezlitośnie szantażować lekarkę. Dyrektor kliniki wciągnie ją w ryzykowną grę, a stawką w tej bezwzględnej manipulacji okaże się nie tylko przyszłość jej małżeństwa z Mariuszem.

M jak miłość, odcinek 1935. Kasia (Paulina Lasota), Aleksander Sowiński (Mikołaj Krawczyk)

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe M jak miłość, odcinek 1935. Kasia (Paulina Lasota), Aleksander Sowiński (Mikołaj Krawczyk)

Dramat Kasi w nowym sezonie "M jak miłość". Sowiński nie ma litości

Przypomnijmy, że przed przerwą wakacyjną w emisji "M jak miłość" doszło do dramatycznych wydarzeń z udziałem Kasi i Aleksandra Sowińskiego. Dyrektor, wykorzystując szantaż, zmusił lekarkę do spędzenia z nim wieczoru. Sowiński dowiedział się wcześniej od Anki Sokołowskiej o fałszerstwie testu DNA, z którego jasno wynikało, że ojcem Zosi jest Jakub Karski, a nie Mariusz. Bezwzględny mężczyzna postawił sprawę jasno: zdrada albo ujawnienie całej prawdy przed mężem.

Nowe odcinki "M jak miłość". Intryga Sowińskiego przybiera na sile

W jesiennych epizodach uwielbianego serialu sekrety Kasi z pewnością ujrzą światło dzienne, choć tożsamość osoby, która zdemaskuje prawdę, pozostaje tajemnicą. Samemu Sowińskiemu nie spieszy się do dekonspiracji, gdyż szantaż jest dla niego gwarancją kolejnych intymnych spotkań z bezbronną kobietą, która musi być na każde jego zawołanie.

Niestety, fizyczna uległość to tylko początek. Sowiński wykorzysta tę przewagę, by załatwić swoje porachunki z Olkiem Chodakowskim. Jak pokazują zwiastuny, dyrektor zażąda od zdesperowanej kochanki pomocy w realizacji mściwego planu.

- Chcę żebyś coś dla mnie zrobiła. Dotyczy to Chodakowskiego...

Zemsta to jednak nie wszystko. W tle chłodnych kalkulacji kryje się również słabość do lekarki, co jeszcze bardziej skomplikuje relacje między bohaterami tej popularnej telenoweli.

"M jak miłość" po wakacjach. Kłamstwa zniszczą życie Kasi?

Oliwy do ognia dolewa sama aktorka grająca Kasię. Paulina Lasota w programie "Kulisy serialu M jak miłość" zdradziła, że jej bohaterka słono zapłaci za oszustwo. Sowiński zażąda wręcz zniszczenia męża Anety, by zachować w tajemnicy kwestię ojcostwa Zosi, stawiając lekarkę w sytuacji niemal bez wyjścia.

- Myślę, że gdyby Kasia mogłaby cofnąć czas to zrobiłby to z miłą chęcią. Nie zdawała sobie sprawy jakie piekło zgotuje sobie tym kłamstwem i gdyby mogła to na pewno nie okłamywałaby Mariusza, Jakuba i wszystkich wokół. Pytanie tylko co przyniesie jej przyszłość i czy ktokolwiek wyciągnie do niej pomocną dłoń

