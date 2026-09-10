Na sygnale, odcinek 920: Awantura i rękoczyny w domu Banacha. Rodzice Mileny posuną się za daleko [ZDJĘCIA]

Rodzice Mileny naciskają na ślub w 920. odcinku „Na sygnale”

Czarek z niepokojem oczekuje wizyty rodziców Mileny u Anny i Wiktora. Maria (w tej roli Karolina Lutczyn) oraz Jan (grany przez Rafała Ostrowskiego) zjawią się u nich w domu. Początkowo atmosfera będzie znośna, jednak przeczucia chłopaka szybko okażą się trafne.

Goście błyskawicznie przejdą do rzeczy, sugerując, że czas najwyższy zalegalizować związek młodych.

Te nasze dzieci tak tam bez sakramentu…

Rodzina to jednak rodzina. Jak już ciasto w piekarniku, to trzeba to może... sformalizować?

Wiktor postanowi stanowczo zaprotestować przeciwko wywieraniu na nich presji.

To dorośli ludzie. Nie zamierzamy ich pchać w żadną stronę. Jeśli postanowią wziąć ślub – świetnie. Jeśli nie – to nie, to ich wybór. My tu jesteśmy od wspierania, nie od decydowania...

Dla Banacha kluczowe jest wsparcie, a nie narzucanie swojej woli.

Teorie spiskowe i oskarżenia o łapówki w „Na sygnale” (odc. 920)

Prawdziwy konflikt wybuchnie jednak dopiero, gdy rozmowa zejdzie na temat medycyny. Maria i Jan otwarcie przyznają, że są przeciwnikami szczepień, a pandemię nazwą spiskiem i oszustwem władz oraz medyków.

Dla Wiktora, doświadczonego lekarza, wysłuchiwanie takich teorii przy własnym stole będzie nie do zniesienia. Atmosfera gęstnieje z minuty na minutę, a goście wprost oskarżą lekarzy o branie pieniędzy za rzekome promowanie COVID-19.

Przecież wam za to płacili… Za każdy wpis „covid” była premia, co?

Tego Banach już nie zignoruje. Poczuje się osobiście obrażony przez gości.

Nazywa mnie pan oszustem i łapówkarzem przy moim stole?!

Myślisz, że jak masz dyplom na ścianie, to możesz nam wciskać kit i jeszcze nas rozstawiać po kątach?!

Bójka w 920. odcinku „Na sygnale”. Banach nie wytrzyma

Sytuacja błyskawicznie wymknie się spod kontroli. Jan zacznie drwić z wiedzy medycznej Wiktora i zarzuci mu apodyktyczność wynikającą z posiadania lekarskiego tytułu. Dla Banacha ta zniewaga będzie kroplą, która przeleje czarę goryczy. Zwykła kolacja zamieni się w bezpardonową awanturę. Słowna przepychanka przerodzi się w fizyczne starcie. W ruch pójdą pięści i dojdzie do regularnych rękoczynów.

Kiedy emisja 920. odcinka „Na sygnale”? Data i godzina

Produkcja o losach ratowników medycznych gości na antenie TVP2 od poniedziałku do środy o godzinie 21:50. Co ważne, we wtorkowe wieczory widzowie mogą oglądać dwa epizody z rzędu. 920. odcinek „Na sygnale” stacja wyemituje we wtorek, 15 września o godzinie 21:50. Fani preferujący oglądanie w internecie znajdą wszystkie sezony na platformie TVP VOD.

O czym jest „Na sygnale”? Opis i obsada serialu

„Na sygnale” ukazuje pełną napięcia pracę załóg ratownictwa medycznego. Bohaterowie każdego dnia ratują ludzkie życie, podejmując trudne decyzje pod ogromną presją czasu. Serial pokazuje nie tylko ich zawodowe zmagania, ale również skomplikowane życie prywatne, sercowe rozterki i rodzinne dramaty.

W obsadzie serialu znajdują się między innymi:

Wojciech Kuliński jako Wiktor Banach

Dariusz Wieteska jako Piotr Strzelecki „Strzelba”

Monika Mazur-Chrapusta jako Martyna Kubicka-Strzelecka

Tomasz Piątkowski jako Artur Góra

Lea Oleksiak jako Anna Reiter-Banach

Hubert Jarczak jako Beniamin Vick

Paulina Zwierz jako Julia „Britney” Kowalczyk

Kamil Wodka jako Gabriel Nowak „Nowy”

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