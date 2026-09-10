W poprzednim odcinku Hancer zjadła zatrute ciastka, ale szybka reakcja Cihana pozwoliła uniknąć tragedii. Gülsüm próbowała odeprzeć cyniczne oskarżenia Beyzy. Melih pojechał do szpitala i spotkał tam Cihana. Później pogodził się z matką. Co wydarzy się dalej?

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„Panna młoda” odcinek 201 - streszczenie

Melih odkryje, kto stoi za próbą otrucia Hancer. Cihan szybko zorientuje się, że Melih niewiele wie o własnej żonie. Zacznie to wykorzystywać w rozmowach z nim. Engin i Sila przejrzą nagrania z kliniki i rozpoznają na nich Beyzę. Po kolejnych rozmowach z Silą, Hancer i Melihem Engin utwierdzi się w przekonaniu, że to Beyza odpowiada za śmierć Yasemin.

„Panna młoda” odcinek 201 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

201. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w piątek, 18 września 2026 roku, w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 17:20. W tym odcinku wróci sprawa zatrucia Hancer, a Engin i Sila przyjrzą się nagraniom z kliniki.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która opiekuje się chorym bratem. Aby opłacić jego leczenie, dziewczyna zgadza się na małżeństwo z Cihanem. Mężczyzna jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana Hancer odkrywa, że mieszka tam także jego była żona, Beyza. Mukadder zamierza odesłać Hancer po narodzinach wnuka, ale między małżonkami rodzi się uczucie. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin