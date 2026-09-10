"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 480

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-10 8:19

W 480. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic” Curro dowie się, gdzie trafiła Martina. Nie będzie w stanie uwierzyć, że mogła mieć coś wspólnego z otruciem hrabiego de Ayali. Tymczasem Petra znów da upust swojej złości. W pałacu narasta napięcie, a jedna decyzja może mocno uderzyć w służbę.

W poprzednim odcinku Santos błagał Verę o jeszcze jedną szansę i próbował naprawić to, co zniszczył. Maria odkryła prawdę o upozorowanej śmierci Pii. Rómulo i Ricardo przekazali służbie radosną wiadomość o powrocie Curra i Manuela z wojny. Po wspólnie spędzonej nocy Catalina i Adriano poważnie rozmawiali o swojej przyszłości. Tymczasem Martina, przebywająca w klinice, została poddana brutalnej terapii. Co wydarzy się dalej?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 480 - streszczenie

Curro dowie się, że Martina trafiła do szpitala psychiatrycznego. Nie będzie w stanie uwierzyć, że mogła mieć cokolwiek wspólnego z otruciem hrabiego de Ayali. Petra wmówi Santosowi, że Vera tylko się nim bawiła, a przez cały czas była z Lopem. Później, wściekła na Janę i Marię za wyjazd bez jej wiedzy, wyładuje złość na służbie. Manuel i Curro wrócą wspomnieniami do wojny i podzielą się tym, co przeżyli w najtrudniejszych chwilach. Tymczasem między Lopem i Verą znów rozkwitnie uczucie.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 480 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

480. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany 18 września 2026 roku na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Curro pozna prawdę o losie Martiny, a Petra wyładuje swoją złość na służbie. W pałacu nie zabraknie napięcia.

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„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana trafia do pałacu jako służąca, by odkryć prawdę o śmierci matki i odnaleźć porwanego brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu ścierają się interesy arystokracji i służby, a bohaterowie muszą mierzyć się z romansami, zemstą oraz walką o pozycję. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Enrique Fortún jako Lope Ruiz
  • Sara Molina jako María Fernández
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
La Promesa - pałac tajemnic: streszczenie odcinka 480
Galeria zdjęć 8

Rolki

La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic