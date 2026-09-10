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W poprzednim odcinku Santos błagał Verę o jeszcze jedną szansę i próbował naprawić to, co zniszczył. Maria odkryła prawdę o upozorowanej śmierci Pii. Rómulo i Ricardo przekazali służbie radosną wiadomość o powrocie Curra i Manuela z wojny. Po wspólnie spędzonej nocy Catalina i Adriano poważnie rozmawiali o swojej przyszłości. Tymczasem Martina, przebywająca w klinice, została poddana brutalnej terapii. Co wydarzy się dalej?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 480 - streszczenie
Curro dowie się, że Martina trafiła do szpitala psychiatrycznego. Nie będzie w stanie uwierzyć, że mogła mieć cokolwiek wspólnego z otruciem hrabiego de Ayali. Petra wmówi Santosowi, że Vera tylko się nim bawiła, a przez cały czas była z Lopem. Później, wściekła na Janę i Marię za wyjazd bez jej wiedzy, wyładuje złość na służbie. Manuel i Curro wrócą wspomnieniami do wojny i podzielą się tym, co przeżyli w najtrudniejszych chwilach. Tymczasem między Lopem i Verą znów rozkwitnie uczucie.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 480 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
480. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany 18 września 2026 roku na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Curro pozna prawdę o losie Martiny, a Petra wyładuje swoją złość na służbie. W pałacu nie zabraknie napięcia.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana trafia do pałacu jako służąca, by odkryć prawdę o śmierci matki i odnaleźć porwanego brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu ścierają się interesy arystokracji i służby, a bohaterowie muszą mierzyć się z romansami, zemstą oraz walką o pozycję. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández
- Carmen Asecas jako Catalina Luján