W poprzednim odcinku Santos błagał Verę o jeszcze jedną szansę i próbował naprawić to, co zniszczył. Maria odkryła prawdę o upozorowanej śmierci Pii. Rómulo i Ricardo przekazali służbie radosną wiadomość o powrocie Curra i Manuela z wojny. Po wspólnie spędzonej nocy Catalina i Adriano poważnie rozmawiali o swojej przyszłości. Tymczasem Martina, przebywająca w klinice, została poddana brutalnej terapii. Co wydarzy się dalej?

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 480 - streszczenie

Curro dowie się, że Martina trafiła do szpitala psychiatrycznego. Nie będzie w stanie uwierzyć, że mogła mieć cokolwiek wspólnego z otruciem hrabiego de Ayali. Petra wmówi Santosowi, że Vera tylko się nim bawiła, a przez cały czas była z Lopem. Później, wściekła na Janę i Marię za wyjazd bez jej wiedzy, wyładuje złość na służbie. Manuel i Curro wrócą wspomnieniami do wojny i podzielą się tym, co przeżyli w najtrudniejszych chwilach. Tymczasem między Lopem i Verą znów rozkwitnie uczucie.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 480 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

480. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany 18 września 2026 roku na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Curro pozna prawdę o losie Martiny, a Petra wyładuje swoją złość na służbie. W pałacu nie zabraknie napięcia.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana trafia do pałacu jako służąca, by odkryć prawdę o śmierci matki i odnaleźć porwanego brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu ścierają się interesy arystokracji i służby, a bohaterowie muszą mierzyć się z romansami, zemstą oraz walką o pozycję. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Carmen Asecas jako Catalina Luján