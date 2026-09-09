Na sygnale, odcinek 919: Wypadek Alka w parku linowym. Romek będzie walczył o życie kolegi - ZDJĘCIA

Alek w 919. odcinku serialu „Na sygnale” będzie ryzykował życie w parku linowym

Po rozstaniu z Britney, Alek wciąż będzie miał problem z opanowaniem targających nim uczuć. Uzna, że najlepszą ucieczką przed trudnościami okaże się intensywne doświadczenie, które pozwoli mu oderwać myśli od codzienności. Postanowi zafundować sobie potężną dawkę adrenaliny i zaprosi Romka na wypad do parku linowego. Na początku nic nie będzie zwiastować nadchodzącego dramatu. Alek będzie sprawnie pokonywał przeszkody, pragnąc coraz silniejszych emocji. W pewnym momencie dojdzie jednak do kardynalnego błędu. Mężczyzna zda sobie sprawę, że nie ma przypiętej asekuracji. Niestety, krzyki Romka nie będą już w stanie zapobiec katastrofie.

– Alek, cholera, ale ty nie jesteś przypięty!...

Młody ratownik runie na ziemię. Widok dla Romka okaże się porażający. Przyjaciel nie będzie dawał oznak życia, a jego stan wyda się krytyczny.

– Brak oddechu… Nie czuję tętna… Alek, to nie może się tak skończyć, nie teraz!!!

Romek, zdany tylko na siebie, będzie musiał wykorzystać całą swoją wiedzę, by uratować życie kolegi. Czy zdoła przywrócić bicie serca? O tym widzowie dowiedzą się w 919. odcinku serialu „Na sygnale”.

Gdzie i kiedy oglądać 919. odcinek serialu „Na sygnale”?

Premierowe odcinki serialu „Na sygnale” można oglądać od poniedziałku do środy na antenie TVP2, o godzinie 21:50. Wtorkowe pasmo to podwójna dawka emocji, bo emitowane są dwa epizody z rzędu. Widzowie będą mogli zobaczyć 919. odcinek już w poniedziałek, 14 września o 21:50 w telewizyjnej Dwójce. Fani internetowego seansu znajdą wszystkie odcinki produkcji w serwisie TVP VOD.

O czym opowiada „Na sygnale” i kogo zobaczymy w obsadzie?

Fabuła „Na sygnale” skupia się na pełnej wyzwań pracy załogi pogotowia ratunkowego. Bohaterowie każdego dnia toczą dramatyczną walkę o ludzkie zdrowie i życie, mierząc się z krytycznymi sytuacjami, w których liczy się opanowanie i perfekcyjna współpraca. Z drugiej strony, serial ukazuje ich osobiste perypetie, życiowe dylematy i zawiłe relacje uczuciowe, które często nakładają się na wymagającą codzienność zawodową.

W obsadzie serialu „Na sygnale” występują między innymi:

Wojciech Kuliński wcielający się w Wiktora Banacha,

Dariusz Wieteska grający Piotra Strzeleckiego „Strzelbę”,

Monika Mazur-Chrapusta występująca jako Martyna Kubicka-Strzelecka,

Tomasz Piątkowski kreujący postać Artura Góry,

Lea Oleksiak jako Anna Reiter-Banach,

Hubert Jarczak w roli Beniamina Vicka,

Paulina Zwierz grająca Julię „Britney” Kowalczyk,

Kamil Wodka wcielający się w Gabriela Nowaka „Nowego”.

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