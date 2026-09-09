M jak miłość. Wielki powrót Nadii. Magda zajmie się kolejnym dzieckiem

Julia z córkami znowu w Polsce. Co wydarzy się w 1944. odcinku "M jak miłość"?

Po wakacyjnej przerwie, w 1944. odcinku "M jak miłość", Magda ponownie spotka się z Nadią. Dziewczynka nie przyjedzie do Polski sama – towarzyszyć jej będą siostra oraz macocha. W poprzednim sezonie Julia i Dima postanowili przeprowadzić się na stałe do Ukrainy, gdzie mężczyzna otrzymał ciekawą posadę w szpitalu.

Dla Budzyńskich, a zwłaszcza dla Magdy, pożegnanie z Nadią było bardzo trudne, ponieważ traktowali ją jak własne dziecko. Julia obiecała jednak, że w razie zagrożenia natychmiast wrócą do Polski. Słowa dotrzyma i w 1944. odcinku serialu znów pojawią się w kraju.

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W nowych odcinkach "M jak miłość" Julia powróci do Polski z noworodkiem Ulą i starszą Nadią. Dziewczynka z radością rzuci się w ramiona Budzyńskich. Zachwycona Magda zabierze je do domu Kingi i Piotrka na Deszczową, ponieważ z Andrzejem nie będą prowadzili już siedliska.

Propozycja Magdy spotka się z entuzjazmem, co pozwoli jej spędzić czas z obiema dziewczynkami. Budzyńska zajmie się na chwilę małą Ulą, aby odciążyć Julię, która podczas pobytu w Ukrainie była właściwie sama.

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W nowym sezonie okaże się, że pobyt Malickiej w Ukrainie wiązał się z dużym stresem. Dima, zamiast pracować w bezpiecznym szpitalu, znów trafi na front. Kobieta, mając pod opieką małe dziecko, drżała o jego bezpieczeństwo.

W 1944. odcinku "M jak miłość" Budzyńska zaoferuje Julii wsparcie i weźmie na siebie opiekę nad dwiema dziewczynkami. Pojawia się tu zatem pytanie, czy Magda nie przywiąże się do Uli w taki sam sposób, jak do Nadii. Odpowiedź na to przyniosą najbliższe epizody!

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