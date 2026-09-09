M jak miłość. Szokująca nowina przed ślubem Natalki! Marek mocno ją zaskoczy

"M jak miłość". Obietnica Marka przed ślubem Natalki i Adama. Przyleci z Australii do Grabiny?

W 1941 odcinku „M jak miłość”, tuż po wakacjach, Natalka odwiedzi dom Mostowiaków. Głównym tematem rozmów będzie zbliżająca się uroczystość. Przyszła panna młoda zdradzi, że ma już suknię, a wspólnie z narzeczonym dopięli listę gości.

„Natalia, przecież ślub” – wtrąci z entuzjazmem Marysia (Małgorzata Pieńkowska).

Natalka podzieli się jeszcze jedną, bardzo radosną wiadomością. Oznajmi, że Marek planuje nie tylko przyjechać z Australii na ceremonię, ale także zostać w Grabinie na nieco dłużej. Ta informacja ogromnie ucieszy wszystkich zgromadzonych, zwłaszcza że od dawna nie widzieli przybranego ojca Natalki.

„Tata to się w ogóle na 2 tygodnie zapowiedział” – podkreśli szczęśliwa narzeczona Adama.

"M jak miłość" odcinek 1941. Barbara odkryje kłamstwo syna? Skwaszona mina seniorki

Entuzjazm z zapowiedzi przyjazdu Marka w 1941 odcinku „M jak miłość” podzieli Marysia, jednak zachowanie Barbary będzie wyraźnie inne. Seniorka rodu zareaguje chłodno, sprawiając wrażenie, jakby od początku przeczuwała, że obietnica jej syna to tylko puste słowa. Będzie siedzieć w milczeniu z poważnym wyrazem twarzy.

Nie zdecyduje się jednak od razu zburzyć radości Natalki. Tym bardziej że Marysia z zapałem skomentuje wieści o przyjeździe brata.

„No czas najwyższy” – skwituje Rogowska, dodając pannie młodej otuchy.

Ślub w „M jak miłość”. Marek i Ula nie pojawią się na ceremonii. Jak zniesie to Natalka?

W 1941 odcinku „M jak miłość” pojawi się pytanie, czy Barbara w końcu zdecyduje się powiedzieć wnuczce bolesną prawdę, by oszczędzić jej rozczarowania przed samym ołtarzem. Z najnowszych informacji wiadomo, że Marka faktycznie zabraknie na ślubie Natalki i Adama.

Zdjęcia z ceremonii nie wskazują jednak na to, by panna młoda była w szoku. Sugestie te pozwalają przypuszczać, że Barbara ostatecznie ostrzeże wnuczkę przed nieobecnością Marka, dzięki czemu Natalka uniknie wpadki w dniu wesela. Choć brak przybranego ojca będzie dla niej bolesny, nie popsuje jej to humoru.

Na uroczystości zabraknie również Uli (Iga Krefft), czyli przyszywanej siostry Natalki. Pomimo tych nieobecności, młoda para będzie mogła liczyć na wsparcie innych bliskich gości, którzy godnie zastąpią brakujących członków rodziny.

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