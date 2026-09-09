M jak miłość. Artur zdradzi Marysię w Berlinie. Joanna u boku Rogowskiego

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-09-09 14:56

W 1941 odcinku „M jak miłość”, emitowanym po wakacyjnej przerwie, widzowie zobaczą dalsze perypetie niewiernego Artura (Robert Moskwa). Rogowski wyjedzie na sympozjum do Berlina, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie Joanna (Dominika Sakowicz), a pochłonięty romansem lekarz całkowicie zapomni o czekającej w Grabinie żonie Marysi (Małgorzata Pieńkowska).

M jak miłość. Artur zdradzi Marysię w Berlinie. Joanna u boku Rogowskiego
Autor: VOD TVP/ Materiały prasowe M jak miłość. Artur zdradzi Marysię w Berlinie. Joanna u boku Rogowskiego

Artur i Joanna pojadą do Berlina. Nikt im nie przeszkodzi w nowym sezonie „M jak miłość”

W 1941 odcinku serialu „M jak miłość” Artur zrealizuje swój plan wyjazdu na naukowe sympozjum do stolicy Niemiec. Tym razem Rogowskiemu uda się zataić przed Agnes (Amanda Mincewicz) i Judytą (Paulina Chruściel) informację o tym, że zabiera ze sobą Joannę. Wcześniej to właśnie one pokrzyżowały jego plany wspólnej podróży z kochanką.

Po wakacyjnej przerwie lekarz postawi na swoim. Joanna z chęcią przyjmie propozycję wyjazdu, zwłaszcza że poprzednie niepowodzenie bardzo ją rozczarowało. Rogowski dopilnuje, aby tym razem nikt nie dowiedział się o ich wspólnej wyprawie.

Rogowski zignoruje Marysię w 1941 odcinku „M jak miłość”

Podczas pobytu w berlińskim hotelu para skupi się wyłącznie na swoim romansie. Artur tak zaangażuje się w relację z Joanną, że przestanie kontaktować się z żoną. Marysia będzie z niepokojem oczekiwać wieści od męża w Grabinie, jednak nie doczeka się żadnego telefonu.

M jak miłość, odc. 1941. Joanna (Dominika Sakowicz), Artur (Robert Moskwa)
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- Dzwonił do ciebie?

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- Nie, na tym sympozjum jest tak zajęty.

Taka sytuacja wzbudzi podejrzenia Agnes, która w 1941 odcinku „M jak miłość” od razu wyczuje, że coś jest nie tak. Trudno będzie jej uwierzyć, że zapracowany ojciec nie potrafi znaleźć choćby minuty na rozmowę z Marysią. Rotke szybko zorientuje się w sytuacji.

Agnes pozna prawdę o ojcu i jego kochance w 1941 odcinku „M jak miłość”

Agnes połączy fakty i dojdzie do wniosku, że Artur ją okłamał w kwestii zakończenia romansu z Joanną. Będzie pewna, że ojciec przebywa na sympozjum w towarzystwie swojej kochanki. W 1941 odcinku serialu po wakacjach dziewczyna zrozumie powód nagłego braku czasu u Rogowskiego.

Wiedząc już o poprzedniej zdradzie Marysi, Agnes uświadomi sobie skalę zakłamania ojca. Stanie się dla niej jasne, że berliński wyjazd to tylko początek kolejnych oszustw i prawdopodobnie nie ostatni wspólny wyjazd z Joanną.

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