M jak miłość. Artur zdradzi Marysię w Berlinie. Joanna u boku Rogowskiego

Artur i Joanna pojadą do Berlina. Nikt im nie przeszkodzi w nowym sezonie „M jak miłość”

W 1941 odcinku serialu „M jak miłość” Artur zrealizuje swój plan wyjazdu na naukowe sympozjum do stolicy Niemiec. Tym razem Rogowskiemu uda się zataić przed Agnes (Amanda Mincewicz) i Judytą (Paulina Chruściel) informację o tym, że zabiera ze sobą Joannę. Wcześniej to właśnie one pokrzyżowały jego plany wspólnej podróży z kochanką.

Po wakacyjnej przerwie lekarz postawi na swoim. Joanna z chęcią przyjmie propozycję wyjazdu, zwłaszcza że poprzednie niepowodzenie bardzo ją rozczarowało. Rogowski dopilnuje, aby tym razem nikt nie dowiedział się o ich wspólnej wyprawie.

Rogowski zignoruje Marysię w 1941 odcinku „M jak miłość”

Podczas pobytu w berlińskim hotelu para skupi się wyłącznie na swoim romansie. Artur tak zaangażuje się w relację z Joanną, że przestanie kontaktować się z żoną. Marysia będzie z niepokojem oczekiwać wieści od męża w Grabinie, jednak nie doczeka się żadnego telefonu.

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- Dzwonił do ciebie?

- Nie, na tym sympozjum jest tak zajęty.

Taka sytuacja wzbudzi podejrzenia Agnes, która w 1941 odcinku „M jak miłość” od razu wyczuje, że coś jest nie tak. Trudno będzie jej uwierzyć, że zapracowany ojciec nie potrafi znaleźć choćby minuty na rozmowę z Marysią. Rotke szybko zorientuje się w sytuacji.

Agnes pozna prawdę o ojcu i jego kochance w 1941 odcinku „M jak miłość”

Agnes połączy fakty i dojdzie do wniosku, że Artur ją okłamał w kwestii zakończenia romansu z Joanną. Będzie pewna, że ojciec przebywa na sympozjum w towarzystwie swojej kochanki. W 1941 odcinku serialu po wakacjach dziewczyna zrozumie powód nagłego braku czasu u Rogowskiego.

Wiedząc już o poprzedniej zdradzie Marysi, Agnes uświadomi sobie skalę zakłamania ojca. Stanie się dla niej jasne, że berliński wyjazd to tylko początek kolejnych oszustw i prawdopodobnie nie ostatni wspólny wyjazd z Joanną.