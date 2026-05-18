"Na sygnale", odcinek 914. Leon planuje zabić siebie i Różę, a doktor Banach wpada na trop Śmieszka

"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 914, który zostanie wyemitowany w ostatnim tygodniu maja.

Na sygnale, odcinek 914 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 914. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Leon szykuje dla Róży "romantyczną" niespodziankę, gotów popełnić samobójstwo i przy okazji zabić także swoją ukochaną. A doktor Banach wpada nagle na ważny trop w sprawie hakera "Śmieszka". Tymczasem w bazie pojawia się nowy praktykant - Sebastian Krzywiński alias Seba - sympatyczny, wygadany i pełen zaskakujących pomysłów. A zespół doktora Lisickiego tym razem trafia na dyżurze na imprezę nastolatków - pełną alkoholu oraz narkotyków - i na chłopaka "pod wpływem", który stracił przytomność.

"Na sygnale" odcinek 914 - premiera i emisja

914. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w środę 27 maja 2026 roku, o godzinie 22:20, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 914. odcinka serialu "Na sygnale" opracował Kacper Szymon a w obsadzie znaleźli się: Adrianna Jagiełło, Julian Załuga, Wojciech Kuliński, Kamil Błoch, Izydor Łobacz, Natalia Rewieńska, Monika Mazur, Dariusz Wieteska i Filip Denicki.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco: