"Na sygnale", odcinek 913. Miłosz połyka tabletki do zmywarki. Ratownicy wyjdą z siebie, by go ratować

2026-05-18 10:40

"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 913, który zostanie wyemitowany w ostatnim tygodniu maja.

Na sygnale, odcinek 913 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 913. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Martyna i Piotr na kolejnym dyżurze jadą do więzienia, a ich pacjentem zostaje... Miłosz. Chłopak ma perforację przełyku i jest bliski śmierci - po tym, jak połknął kapsułki do prania. A ratownicy desperacko walczą o życie dawnego kolegi. Tymczasem Romek tym razem pracuje jako konsultant na planie filmowym. A gwiazda produkcji - aktor Ryszard - wstrzykuje sobie nagle adrenalinę, która wywołuje u mężczyzny zaburzenia rytmu serca.

"Na sygnale" odcinek 913 - premiera i emisja

913. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w środę 27 maja 2026 roku, o godzinie 21:55, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 913. odcinka serialu "Na sygnale" opracowała Magdalena Millingen a w obsadzie znaleźli się: Monika Mazur, Dariusz Wieteska, Izydor Łobacz, Adrianna Jagiełło, Natalia Rewieńska, Wojciech Kuliński, Justyna Sieniawska i Robert Gonera.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

  • Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),
  • Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),
  • Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).
