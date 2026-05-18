"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 927

Wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" nabrały ostatnio tempa, a wspólna praca Nany oraz Poyraza w warsztacie wyraźnie zbliżyła tę parę do siebie, choć oboje usilnie starali się zbagatelizować rodzące się między nimi przyciąganie. Całą tę sytuację bacznie obserwował Semih, który postanowił natychmiast zmienić dotychczasową taktykę, aby podważyć zaufanie Nany do Poyraza i w ten sposób zyskać jej przychylność. W tym samym czasie Gurkan zacieśnił relację z Aynur, co sprawiło, że u Sinana pojawiło się wyraźne ukłucie zazdrości wprowadzające nerwową atmosferę. Doszło także do konfrontacji Ayse z Leylą, podczas której ta druga zapewniała, że nie darzy już Ferita żadnym głębszym uczuciem. Niestety te deklaracje przyniosły skutek odwrotny do zamierzonego, ponieważ jedynie zaogniły konflikt i zwiększyły wzajemną nieufność w relacji Ayse oraz Ferita. Czas zatem przekonać się, co przyniosą kolejne dni w świecie pełnym tych skomplikowanych układów.

"Dziedzictwo" odc. 927 - streszczenie

Ayse nie daje wiary zapewnieniom, że między Feritem a Leylą nie ma żadnej bliższej zażyłości. Sytuacja ta wpisuje się w plan Deryi, przez co napięcie w ich relacjach wyraźnie przybiera na sile. Tymczasem Sinan jest kompletnie zaskoczony wyznaniem Gurkana, który przyznaje się do uczuć żywionych względem Aynur. Poyraz, chcąc wyrazić swoją wdzięczność, decyduje się przygotować dla Nany jej ulubiony deser. Sielankę przerywa jednak Semih, który z zazdrości sugeruje kobiecie, że Poyraz trafił do więzienia z powodu handlu narkotykami. Nana czuje się zawiedziona faktem, że mężczyzna nie powiedział jej o tym wcześniej, on natomiast nie kryje złości, że uwierzyła w te pomówienia.

"Dziedzictwo" odc. 927 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Zbliżający się odcinek z pewnością przyciągnie przed ekrany wszystkich tych, którzy chcą sprawdzić, jak potoczą się losy bohaterów po ostatnich kłótniach. Produkcja jest emitowana regularnie, więc znalezienie jej w ramówce nie powinno sprawić nikomu większych trudności. Warto zarezerwować sobie czas po południu, by nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia Nany i Poyraza. Premiera została zaplanowana na 23 maja 2026 roku. Epizod ten można obejrzeć na kanale TVP1 o godzinie 16:05.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Ta turecka produkcja to prawdziwa gratka dla fanów historii o miłości i trudnych wyborach, które potrafią wywrócić życie do góry nogami. Choć na początku śledziliśmy losy Seher i Yamana, z czasem obsada mocno się zmieniła, wprowadzając nowe wątki i postacie, takie jak Nana czy Poyraz. Serial potrafi trzymać w niepewności, zwłaszcza gdy na jaw wychodzą stare tajemnice rodzinne lub gdy pojawiają się nowi wrogowie. Jeśli lubicie opowieści o odkupieniu i szukaniu własnej drogi wbrew przeciwnościom losu, ten tytuł z pewnością wam się spodoba. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)