To imię oznacza "potężnego". W Skandynawii jest niezwykle popularne, w Polsce nosi je zaledwie 239 mężczyzn

Polscy rodzice poszukują oryginalnych imion, lecz jedno łacińskie, niezwykle popularne w Skandynawii, w Polsce jest prawdziwym unikatem.

To imię oznaczające "potężnego" kojarzone z nordyckimi królami w Polsce nosi zaledwie 239 mężczyzn.

Odkryj pełne znaczenie oraz historię tego imienia.

Według rejestru danych PESEL najpopularniejszym imieniem męskim w Polsce jest Jan - nosi je aż 1100993 Polaków. Tuż za nim na podium znajduje się Stanisław (957337), a pierwszą trójkę zamyka imię Piotr, które nosi 818368 mężczyzn. Zgoła inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku męskiej formy Magnus, która ma łacińskie korzenie.

Magnus - pochodzenie i znaczenie imienia

Magnus to imię męskie o długiej historii i silnym, dostojnym brzmieniu. Wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie słowo magnus oznacza "wielki", "potężny" lub "znamienity". Było to określenie często używane jako przydomek dla wybitnych osobistości w Imperium Rzymskim, takich jak Gnejusz Pompejusz Wielki (Gnaeus Pompeius Magnus) czy cesarz Magnus Maksymus. W chrześcijaństwie imię to zyskało również na znaczeniu dzięki postaciom świętych, co przyczyniło się do jego przetrwania w średniowieczu, a później rozpowszechniło się w krajach północnej Europy, szczególnie w Skandynawii.

Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski

Największą popularność imię Magnus zdobyło dzięki średniowiecznym królom Norwegii i Szwecji. Jednym z najbardziej znanych był Magnus I Dobry. W krajach skandynawskich imię to do dziś kojarzy się z siłą, przywództwem i tradycją. Rodzice wybierają je ze względu na jego klasyczny charakter, krótką formę oraz pozytywne znaczenie. W Skandynawii uchodzi ono za eleganckie, tradycyjne, ale jednocześnie nowoczesne.

Popularność imienia Magnus w Polsce

W Polsce imię Magnus występuje znacznie rzadziej. Jest postrzegane jako oryginalne i nietypowe, głównie ze względu na swoje nordyckie skojarzenia. W Polsce cieszy się raczej niewielką popularnością. Według rejestrów danych PESEL obecnie w kraju żyje zaledwie 239 mężczyzn, którzy noszą to imię jako pierwsze. Rodzice sięgają po nie jedynie sporadycznie. W 2025 roku nadano je zaledwie 7 razy. Najwięcej nadań w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano w 2016 roku. Wówczas otrzymało je 16 chłopców.

11