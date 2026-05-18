"Panna młoda": streszczenie odcinka 104

Wciągająca historia w serialu "Panna młoda" po raz kolejny trzymała w napięciu, serwując momenty pełne grozy oraz niespodziewanych zwrotów akcji. Walka o życie Cihana na szczęście zakończyła się pomyślnie, ponieważ przeprowadzona reanimacja przywróciła mu podstawowe funkcje życiowe. Nie uspokoiło to jednak wściekłej Mukadder, która w porywie gniewu zaatakowała fizycznie Hancer i obarczyła ją winą za ostatnie dramatyczne wydarzenia. Sprawy skomplikowały się również u Beyzy, ponieważ po odzyskaniu przytomności z przerażeniem zauważyła ona brak swojego sztucznego brzucha. W międzyczasie Sinem zdołała wytropić osobę odpowiedzialną za podsunięcie Hancer ryzykownego pomysłu z użyciem pistoletu. Zobaczmy zatem, jakie niespodzianki przygotował scenariusz na kolejną odsłonę tej opowieści.

"Panna młoda" odc. 104 - streszczenie

Ranny Cihan zostaje przewieziony do szpitala, gdzie lekarze walczą o jego życie, nie dając rodzinie wielkich nadziei na poprawę. W rezydencji dochodzi do przełomu, gdy Gülsüm przypadkowo odkrywa, że Beyza przez cały czas udawała ciążę i nosiła sztuczny brzuch pod ubraniem. Sinem udaje się ustalić, kto dokładnie stoi za namówieniem Hancer do użycia broni. Tymczasem pogrążona w ogromnym smutku Mukadder podejmuje brutalną decyzję i wydaje Nusretowi rozkaz. Jeśli jej syn nie przeżyje, Hancer ma zostać ukarana śmiercią.

"Panna młoda" odc. 104 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów z niecierpliwością czeka na popołudniowe seanse, aby dowiedzieć się, jak potoczyły się dalsze losy ich ulubionych postaci. Emisje tureckich hitów przyciągają przed ekrany liczne grono odbiorców, którzy doceniają niespodziewane zwroty akcji. Planowanie czasu na oglądanie ułatwia stała ramówka przygotowana przez publicznego nadawcę. Odcinek numer 104 zostanie pokazany 23 maja 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Turecki hit podbija serca osób lubiących historie o wielkiej miłości, która musi pokonać liczne przeszkody i rodzinne intrygi. Centralną postacią jest Hancer, silna młoda kobieta, która dla ratowania brata decyduje się na wejście do świata pełnego luksusu i niebezpieczeństw. Można tu obserwować, jak początkowo chłodna relacja małżeńska przeradza się w głębokie uczucie, budząc sprzeciw bliskich. To serial idealny na relaks, oferujący barwne postacie i wciągającą fabułę osadzoną w pięknych sceneriach. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)