La promesa, odcinek 390: Syn rzuca ojcu poważne oskarżenia. Prawda wychodzi na jaw [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
2026-05-14 16:31

Manuel odkrywa, że własny ojciec posunął się do podstępu, by nim pokierować, co doprowadza do gwałtownej konfrontacji między mężczyznami. Tymczasem Jana i Curro muszą wykazać się niezwykłą sprytem, by zbadać przeszłość swojej matki bez budzenia podejrzeń Alonsa. W służbówce Simona mierzy się z gorzką prawdą o Virtudes, a Salvador marzy o chwili spokoju z ukochaną. Zachęcamy do oglądania już w czwartek, 14 maja, a także do czytania naszych streszczeń.

W poprzednim odcinku (389) Lorenzo dokręcił śrubę Pelayo, a Cruz próbowała zniszczyć reputację Margarity w oczach Ayali. Jana szukała porozumienia z Ablem, a Virtudes zaprzepaściła swoją szansę na zatrudnienie w pałacu.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 390 

Manuel przypadkiem wpada na trop intrygi ukartowanej przez Alonsa, co wywołuje u niego falę gniewu i prowadzi do ostrej kłótni, w której dziedzic wykrzykuje ojcu wszystkie pretensje. Jednocześnie Jana i Curro, działając w pełnej konspiracji, starają się odnaleźć nowe fakty dotyczące Dolores, mając świadomość, że jeden fałszywy krok może naprowadzić Alonsa na ich ślad. Pía przekazuje Simonie smutną wiadomość o fatalnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Virtudes, co łamie serce kucharce i pogłębia kryzys w ich relacji. Tymczasem Lorenzo, ku zaskoczeniu wszystkich, udziela Cruz dosadnej rady – sugeruje jej, by przestała manipulować życiem Manuela, jeśli nie chce go stracić na zawsze. W cieniu tych wydarzeń Salvador przygotowuje romantyczną niespodziankę dla Marii, chcąc odciąć się od pałacowego chaosu.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 390. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 14 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
