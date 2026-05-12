SkyShowtime pokaże nowy polski serial. Do sieci trafił zwiastun, w obsadzie Andrzej Grabowski

"Morfeusz" - o czym opowie nowy polski serial SkyShowtime?

W "Morfeuszu" poznamy historię Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej - ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich, Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność i bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne.

"Morfeusz" - obsada

W głównych rolach występują m.in. Andrzej Grabowski ("Pitbull"), Kamil Szeptycki ("Chopin, Chopin!"), Mateusz Kmiecik ("Śleboda") i Sylwia Gola ("Rojst"). W pozostałych rolach, m.in. Ali Bahrudinov, Sonia Bohosiewicz, Andrzej Konopka, Mateusz Łasowski, Maciej Mikołajczyk, Józefina Siwko i Magdalena Wieczorek, a także Jan Błachowicz, Paweł Burczyk, Marcin Pempuś, Jędrzej Taranek, Przemysław Stippa i Michał Waleszczyński-Lis. Gościnnie w serialu pojawiają się Dagmara Bąk, Janusz Chabior, Michał Piróg i Vienio (Piotr Więcławski).

"Morfeusz" - kiedy premiera w SkyShowtime?

Reżyserem serialu "Morfeusz" jest Maciej Migas ("Miłość jak miód", "Bracia"), a scenariusz napisał Michał Wawrzecki ("LARP. Miłość, trolle i inne questy"). Autorem zdjęć jest Bartek Cierlica ("Akademia Pana Kleksa", "Dziki"). Pierwsze dwa odcinki "Morfeusza" trafią do SkyShowtime w dniu 2 czerwca. (informacja prasowa)

"Morfeusz" - zwiastun