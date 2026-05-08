"Na sygnale", odcinek 907. Wilkołak w tarapatach, Piotr i Alek ruszają mu na ratunek

"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 907, który zostanie wyemitowany w trzecim tygodniu maja.

Na sygnale, odcinek 907 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 907. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Na kolejnym dyżurze tablety ratowników nagle przestają działać, podobnie jak komputery dyspozytorów - po ataku hakera "Śmieszka". A Piotr z Alkiem tym razem muszą uratować wilkołaka - aktora, który miał wypadek na planie, doznał urazu klatki piersiowej i ma tamponadę serca. Z kolei zespół doktora Góry odpowiada na wezwanie do skręconej kostki i przy okazji trafia na zaskakujący przypadek: zatrucie toksyną wydzielaną przez koralowce. Poza pracą Artur musi natomiast znosić w domu obecność swojego "p.o." - Łukasza - aktora, którego wynajęła doktor Górska. A Romek jest świadkiem ostrej sprzeczki Leona z Różą - i staje w jej obronie.

"Na sygnale" odcinek 907 - premiera i emisja

907. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany we wtorek 19 maja 2026 roku, o godzinie 21:55, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 907. odcinka serialu "Na sygnale" opracowała Dominika Hilszczańska a w obsadzie znaleźli się: Dariusz Wieteska, Adam Turczyk, Tomasz Piątkowski, Justyna Sieniawska, Izydor Łobacz, Adrianna Jagiełło, Jarosław Gruda i Julian Załuga.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).