"Panna młoda" to nowość na antenie TVP2. Turecki serial wystartował nad Bosforem w 2024 roku, a do Polski zawitał 20 stycznia 2026, zastępując w oknie emisyjnym "Miłość i nadzieję". Co tym razem czeka bohaterów? W streszczeniu zdradzamy, co wydarzy się w 100. odcinku.

Rozpoznaj turecki serial po postaci! Pytanie 1 z 12 Dziedzictwo czy Zakazany owoc? Dziedzictwo Zakazany owoc Następne pytanie

"Panna młoda" odc. 100 - streszczenie. Emisja 19 maja 2026

Szczegółowe streszczenie 100. odcinka tureckiego serialu "Panna młoda" prezentuje się następująco: Nusret powstrzymuje Yoncę przed powiedzeniem prawdy Cihanowi i składa jej niespodziewaną propozycję. Bejza prosi o schronienie w rezydencji do czasu porodu. Fadime opowiada Sinem o cierpieniach Meliha.

PRZECZYTAJ TEŻ: To może być najdroższy serial w historii. Przeniesienie tej historii na ekran wydaje się niemożliwe

"Panna młoda" - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego w Polsce?

"Panna młoda" to jeden z tych dłuższych tureckich seriali. Na obecną chwilę liczy on trzy sezony, na które składa się aż 325 odcinków. A że każdy trwa po około 2 godziny, w Polsce zostaną one pocięte i ich liczba zwiększy się mniej więcej dwukrotnie. Należy też pamiętać, że emisja w Turcji wciąż trwa, więc nie wiemy, ile odcinków ostatecznie liczyć będzie "Panna młoda". Na finał w Polsce poczekamy jednak z pewnością bardzo długo - szykuje się nawet kilkuletnia przygoda z Hançer i Cihanem.

PRZECZYTAJ TEŻ: "M jak miłość". Finał zdrady i zaskakujące słowa Barbary Mostowiak

"Panna młoda" - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?

W głównych rolach występują Talya Çelebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. W obsadzie znaleźli się również:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.