"Na sygnale", odcinek 891. Implanty zębów wymykają się spod kontroli, a rodzice skazują własne dziecko na straszny los

2026-04-23 11:47

"Na sygnale" - co zobaczymy w nowym odcinku 13. sezonu polskiego serialu medycznego? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 891 "Na sygnale", który ukaże się w ostatnim tygodniu kwietnia oraz zdradzamy szczegóły jego emisji.

Autor: TVP/ Materiały prasowe

"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 891, który zostanie wyemitowany w ostatnim tygodniu kwietnia.

Na sygnale, odcinek 891 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 891. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Zespół doktora Vicka próbuje pomóc nastolatkowi, który ma uszkodzenie płuc wywołane przez e - papierosy. Rodzice chorego uparcie nie chcą jednak zgodzić się na interwencję ratowników, choć ich syn kaszle i pluje krwią... Ekipa doktor Reiter odpowiada na wezwanie do "pobicia", ale na miejscu odkrywa, że chodzi o aktora, który ma gorączkę i obrzęk twarzy przez sepsę - groźne powikłanie po wstawieniu implantów zębów, które wykonano w Turcji. Tymczasem doktor Góra szykuje się na podróż Patryczka ze Zdzisiem do USA i tuż przed wyjazdem na lotnisko wpada w panikę, gdy nie może znaleźć paszportu. A junior ma w dodatku dla dorosłych sporą niespodziankę. Po pracy Piotr z Beniem odwiedzają w więzieniu Miłosza i próbują zmusić chłopaka, by w końcu pomógł im odnaleźć "Śmieszka".

"Na sygnale" odcinek 891 - premiera i emisja

891. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany we wtorek 28 kwietnia 2026 roku, o godzinie 21:55, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 891. odcinka serialu "Na sygnale" opracowała Aleksandra Wołoszczuk, a w obsadzie znaleźli się: Hubert Jarczak, Adam Turczyk, Dariusz Wieteska, Lea Oleksiak, Natalia Rewieńska, Adrianna Jagiełło, Tomasz Piątkowski, Justyna Sieniawska, Franciszek Stupak i Jarosław Gruda.

W serialu grali m.in. Anna Przybylska, Katarzyna Cichopek, Joanna Koroniewska, Krzysztof Kowalewski, Hanna Śleszyńska, Paweł Wawrzecki i Piotr Gąsowski.
"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

  • Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),
  • Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),
  • Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).
