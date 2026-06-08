"Akacjowa 38", odc. 900, 901, 902, 903, 904 - streszczenie. Co wydarzy się 29 czerwca - 3 lipca 2026?

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"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.
"Akacjowa 38" - odcinek 900. Poniedziałek 29.06.2026
Blanca postanawia wstąpić do klasztoru. Diego zaczyna podejrzewać, że Blanca mówiła prawdę o tym, iż powiła chłopca. Flora nieumyślnie zatruła El Penę biszkoptem z trutką na szczury. Gdyby umarł, Inigo i Flora mieliby wielkie kłopoty. Agustina odkrywa, że pułkownik Valverde traci wzrok. Trini, don Ramon i Antonito jadą do Paryża. Lolita zostaje.
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"Akacjowa 38" - odcinek 901. Wtorek 30.06.2026
Okazuje się, że władze Hiszpanii zostawiły na pastwę losu setki swoich żołnierzy gnijących w więzieniach na Kubie i Filipinach. Arturo i Silvia chcą im pomóc. Dołączy do nich Esteban. Blanca oznajmia Diegowi, że wciąż wierzy w to, że jej syn żyje. Udając pogodzoną z losem, wraca do Ursuli i Samuela, bo wie, że to oni mają coś wspólnego z porwaniem jej dziecka. Arturo jest zazdrosny o Estabana, który niestrudzenie pomaga Silvii zorganizować pomoc dla więzionych żołnierzy.
"Akacjowa 38" - odcinek 902. Środa 1.07.2026
Samuel przekonuje Diega, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Arturo odrzuca myśl, że zaczyna tracić wzrok. Mimo nalegań Silvii nie wyznaje jej prawdy. Cristina Novoa uświadamia Susanie, że nie jest właściwą osobą, by pouczać innych. Flora dowiaduje się, że El Pena nie zjadł zatrutej tarty, tylko ją wyrzucił, co bardzo ją boli. Odkrywa również, że mężczyzna często rysuje jej postać. Riera wyznaje Carmen, że odnalazł rodziców Ursuli. Ma teraz asa w rękawie, którego wyciągnie, gdy Ursula ośmieli się skrzywdzić Carmen.
"Akacjowa 38" - odcinek 903. Czwartek 2.06.2026
Streszczenie będzie dostępne wkrótce.
"Akacjowa 38" - odcinek 904. Piątek 3.06.2026
Streszczenie będzie dostępne wkrótce.
"Akacjowa 38" - obsada
W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:
- Elena González - Blanca Dicenta Koval
- Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
- Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
- María Blanco - Carmen Sanjurjo
- Elia Galera - Silvia Reyes
- Pilar Barrera - Agustina López Principal
- Alejandra Lorenzo - Flora Barbosa Principal
- César Vea - Cesáreo Villar
- Javi Chou - Martín Enraje
- Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
- Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
- Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
- Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
- Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
- Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
- Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
- Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
- Laura Rozalén - Elvira Valverde
- Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz