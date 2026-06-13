"Akacjowa 38", odc. 905, 906, 907, 908, 909 - streszczenie. Co wydarzy się 6-10 lipca 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 905. Poniedziałek 6.07.2026

Wszyscy na Akacjowej już wiedzą, że Paquito całował się z Florą. Ursula cieszy się, że dzięki Cristinie Novoa poznała największe tajemnice swoich znajomych. Świadoma tego Cristina nie chce słuchać zwierzeń pułkownika Valverde. Ursula dowiaduje się od Jaime, że Carmen ją zdradza. Tymczasem Jaime postanawia, że nie pozwoli Ursuli wysłać Blanki od sanatorium, które de facto jest upiornym szpitalem psychiatrycznym.

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"Akacjowa 38" - odcinek 906. Wtorek 7.06.2026

Pułkownik dochodzi do wniosku, że ślepota jest karą za jego grzechy. Ursula upiera się, by zwolnić Paquita z funkcji nocnego stróża za to, że całował się z Florą. Dziewczyna staje w jego obronie, lecz daremnie. Riera oferuje Diegowi pomoc w pokonaniu Ursuli. Obaj panowie zawierają sojusz. Silvia nie rozumie, czemu pułkownik jest dla niej tak niemiły i odrzuca wszelką pomoc.

"Akacjowa 38" - odcinek 907. Środa 8.07.2026

Leonor wysłuchuje wraz z mieszkańcami Akacjowej wyznania Cristiny Novoa, które ta nagrała na wałku fonograficznym. Okazuje się, że była marionetką w rękach Ursuli, która ją szantażowała. Diego pokazuje Blance jej dzwoneczek aniołów znaleziony w klasztorze. Blanca odzyskuje wiarę, że jej syn żyje i razem z Diegiem postanawiają go odszukać. Służba w najlepsze bawi się w arystokratów w mieszkaniu don Ramona. Okazuje się, że Luisa Checa nie było na liście jeńców wojennych, gdyż zmarł wcześniej na gruźlicę. El Peńa wyznaje Florze, że ją kocha.

"Akacjowa 38" - odcinek 908. Czwartek 9.07.2026

Ursula grozi Servandowi, że straci pracę, jeśli nie będzie wiedział, kto przynosi na portiernię listy. Inigo zamierza przeszukać pokój El Peńii. Tymczasem Flora ma pójść z nim na randkę. El Peńa namawia służących, by wspólnie ująć się za Paquitem u donii Ursuli. Lolita i Servando smacznie śpią po ziołach Jacinta, ale mają też dziwne wizje. Sytuacja między Silvią a pułkownikiem staje się coraz bardziej napięta. Riera umawia się z Diegiem, że odnajdzie jego syna. Diego zaś ma potem wykończyć Ursulę.

"Akacjowa 38" - odcinek 909. Piątek 10.07.2026

Pułkownik Arturo Valverde stanowczo odmawia wyjazdu z Silvią do Włoch, bo nie chce, by narzeczona zauważyła jego postępującą ślepotę. Silvia postanawia więc jechać z młodym i przystojnym Estebanem. Nad Ursulą zbierają się czarne chmury. Dzięki nagranemu przesłaniu Cristiny Novoa damy z Akacjowej już wiedzą, że za działaniami fałszywej świętej stała Ursula. Inigo znajduje w pokoju El Peńi jego dowód osobisty na nazwisko Inigo Cervera, co może oznaczać, że prawowity właściciel La Deliciosy cały czas wiedział, kim jest.