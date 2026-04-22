"Na sygnale", odcinek 890. Ktoś sabotuje akcję ratowników - kończy się tragedią

"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 890, który zostanie wyemitowany w ostatnim tygodniu kwietnia.

Na sygnale, odcinek 890 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 890. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Piotr z Martyną tym razem próbują ocalić mężczyznę potrąconego przez auto, który ma poważny uraz miednicy. Gdy Strzelecki podaje rannemu lek przeciwkrwotoczny, stan pacjenta jednak wcale się nie stabilizuje - a nawet gwałtownie się pogarsza. I w finale ratownicy odkrywają, że ktoś miał dostęp do ich zapasów i podmienił zawartość ampułek. Z kolei zespół doktora Banacha odpowiada na wezwanie do zachłyśnięcia w restauracji i trafia na kobietę, u której podczas kaszlu doszło do pęknięcia torbieli na jajniku. Później pacjentką Wiktora zostaje Milena, która ma gorączkę, bierze leki i nagle traci słuch oraz zaczyna krwawić z dróg rodnych. Tymczasem Róża znów umawia się z Leonem.

"Na sygnale" odcinek 890 - premiera i emisja

890. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w poniedziałek 27 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:20, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 890. odcinka serialu "Na sygnale" opracowała Maria Wysocka, a w obsadzie znaleźli się: Dariusz Wieteska, Monika Mazur, Wojciech Kuliński, Adrianna Jagiełło i Konrad Darocha.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).

