Zamiast wyrzucać, rozsyp w czerwcu pod borówką. Owoce będziesz rozdawać sąsiadom

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-06-14 4:27

Czerwiec to jeden z najważniejszych miesięcy dla borówki amerykańskiej. To właśnie wtedy na krzewach zawiązują się owoce, które w kolejnych tygodniach będą nabierać wielkości i słodyczy. Jeśli marzysz o obfitych zbiorach, warto zadbać o odpowiednie nawożenie roślin. Nie zawsze trzeba jednak sięgać po gotowe preparaty ze sklepu ogrodniczego.

Borówka amerykańska
Autor: Getty Images Ręka zbierająca dojrzałe borówki amerykańskie prosto z krzewu. Soczyste owoce na dłoni symbolizują obfite plony, które mogą być zagrożone przez uszkodzenia mrozowe. O tym, jak chronić uprawy, przeczytasz na Super Biznes.
  • Czerwiec to kluczowy moment dla borówki amerykańskiej, kiedy zawiązują się owoce i rośliny potrzebują szczególnego wsparcia, by zapewnić obfite plony.
  • Zamiast sięgać po drogie nawozy ze sklepu, możesz wykorzystać prosty, domowy sposób, by zapewnić krzewom optymalne warunki wzrostu.
  • Odkryj, jakie codzienne "odpady" rozsypane pod krzakami sprawią, że twoje borówki będą obfite i soczyste jak nigdy dotąd.

Czerwiec to miesiąc, w którym w ogrodach i na plantacjach borówki amerykańskiej po okresie kwitnienia, na krzaczkach pojawiają się małe, zielone kuleczki, które zaczynają się zawiązywać, dając nadzieję na obfite, słodkie zbiory. Borówka amerykańska to prawdziwy skarb lata - pełna witamin, antyoksydantów i niezrównanego smaku, dlatego tak chętnie sięgamy po nią w tym sezonie. Jednak, aby cieszyć się obfitymi plonami, należy także pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji naszych krzewów. Tu z pomocą przychodzą... domowe odpady, które właśnie w czerwcu warto rozsypać pod krzaczkami.

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Rozsyp te obierki pod borówką, a będziesz cieszyć się obfitymi plonami

Jednym z prostych, domowych sposobów na wsparcie borówki amerykańskiej jest wykorzystanie skórek z cytrusów. Zamiast wyrzucać pozostałości po pomarańczach, cytrynach czy grejpfrutach, warto rozłożyć je pod krzakami. W trakcie rozkładu wzbogacają one glebę w cenne składniki organiczne, a dodatkowo pomagają utrzymać lekko kwaśny odczyn podłoża, który borówki szczególnie lubią.

Przed zastosowaniem dobrze jest rozdrobnić skórki i rozłożyć je cienką warstwą wokół roślin. Dzięki temu będą szybciej się rozkładać i stopniowo oddawać składniki odżywcze do gleby. Taki naturalny dodatek może wspierać rozwój krzewów oraz sprzyjać obfitszemu owocowaniu.

Oczywiście skórki cytrusów nie zastąpią regularnego podlewania i odpowiednich warunków uprawy, ale mogą być cennym uzupełnieniem pielęgnacji. Jeśli zależy ci na dużych, soczystych owocach, warto wykorzystać ten prosty trik właśnie w czerwcu, gdy borówka amerykańska najbardziej potrzebuje wsparcia.

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