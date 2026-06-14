Kontrowersje w meczu Szwajcaria Katar na MŚ 2026. Dlaczego kibice nie zobaczyli kluczowej powtórki

Awaria systemu podczas podyktowania rzutu karnego

Spotkanie w Santa Clarze przyniosło podział punktów, a wynik ustalono na 1:1. Kluczowy moment pierwszej połowy nastąpił tuż po upływie pierwszego kwadransa gry. Bramkarz reprezentacji Kataru, Mahmoud Abunad, sfaulował w polu karnym szwajcarskiego zawodnika Remo Freulera. Zanim jednak sędzia główny podjął ostateczną decyzję, zaistniała potrzeba weryfikacji potencjalnej pozycji spalonej. Telewizyjna usterka techniczna uniemożliwiła wyemitowanie standardowej grafiki, która w takich sytuacjach prezentuje widzom wirtualną linię spalonego.

Brak jednoznacznego obrazu w transmisji telewizyjnej wywołał dezorientację wśród kibiców. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) szybko zareagowała na te wydarzenia, publikując oficjalne wyjaśnienia. Przedstawiciele piłkarskiej centrali przyznali, że podczas przekazu sygnału z mistrzostw świata doszło do błędu infrastruktury. Jednocześnie stanowczo zapewniono, że problem dotyczył wyłącznie sygnału przeznaczonego dla nadawców. Asystenci wideo (VAR) pracujący przy tym spotkaniu mieli pełny dostęp do wszystkich niezbędnych ujęć z kamer.

„Linie używane przez VAR do sprawdzania pozycji zawodników, w sytuacji poprzedzającej decyzję o rzucie karnym, nie wskazywały w żadnym z ujęć, że napastnik znajdował się na pozycji spalonej”

Kto zdobył historyczny punkt dla Kataru?

Komunikat organizacji potwierdził prawidłowość działań zespołu sędziowskiego, którym kierował honduraski arbiter Said Martinez. Decyzja o przyznaniu rzutu karnego została podtrzymana po dokładnej weryfikacji w wozie VAR. Chwilę później, w 17. minucie spotkania, do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Breel Embolo. Szwajcarski napastnik wykazał się opanowaniem i pewnym strzałem zapewnił swojej drużynie zasłużone prowadzenie. Europejska reprezentacja kontrolowała przebieg widowiska, dążąc do utrzymania korzystnego rezultatu przed przerwą.

Druga połowa meczu nie przyniosła zmiany wyniku aż do doliczonego czasu gry. Zawodnicy z Bliskiego Wschodu walczyli do samego końca o zmianę niekorzystnego rezultatu. W czwartej minucie dodatkowego czasu gry do siatki rywali celnie trafił Boualem Khoukhi. Ostatecznie wywalczony remis przyniósł reprezentacji Kataru pierwszy punkt w całej historii ich występów na piłkarskich mistrzostwach świata. Obie drużyny ostatecznie opuściły murawę stadionu w Santa Clarze z jednym punktem na koncie.