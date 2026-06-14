Liga Narodów siatkarzy. Które miejsce zajmują Polacy

Liderzy i pozycja reprezentacji Polski

Reprezentacja Brazylii pokonała Serbię w trzech setach podczas turnieju w Brasilii. Drużyna z Ameryki Południowej odniosła kolejne zwycięstwo w obecnej edycji rozgrywek. Dzięki temu Brazylijczycy z kompletem dziewięciu punktów prowadzą w tabeli. Oprócz nich na swoim koncie po trzy wygrane mecze mają również zespoły Stanów Zjednoczonych oraz Japonii. Azjatycka ekipa wcześniej zdołała pokonać reprezentację Polski po zaciętym pojedynku wynikiem 3:2.

Biało-czerwoni po pierwszych meczach nie znajdują się w ścisłej czołówce zestawienia. Polscy siatkarze odnieśli do tej pory jedno zwycięstwo i ponieśli dwie porażki. Z dorobkiem pięciu zdobytych punktów zajmują dziewiąte miejsce. Rywalizacja toczy się w dużej grupie, w której uczestniczy łącznie osiemnaście zespołów narodowych. W niedzielę o godzinie 7 rano biało-czerwoni zakończą zmagania w chińskim Linyi meczem z Ukrainą.

Jak wygląda droga do finału?

Tegoroczne rozgrywki składają się z trzech turniejów interkontynentalnych dla każdej ze startujących drużyn. Kolejne zmagania z udziałem biało-czerwonych odbędą się w Gliwicach w dniach od 24 do 28 czerwca. Następnie siatkarze przeniosą się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zagrają w Chicago od 15 do 19 lipca. Terminarz jest bardzo napięty, a każdy mecz ma znaczenie. Reprezentacje muszą gromadzić punkty przez całą pierwszą fazę.

Głównym celem wszystkich uczestniczących ekip jest awans do ostatecznej fazy rozgrywek. Po zakończeniu turniejów interkontynentalnych wyłoniona zostanie ścisła czołówka. Turniej finałowy zgromadzi osiem najlepszych drużyn w klasyfikacji. Decydujące spotkania odbędą się w chińskim mieście Ningbo. Miejsce to ugości czołowych siatkarzy świata drugi rok z rzędu.