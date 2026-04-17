"Na sygnale", odcinek 889. Zasadzka na Śmieszka i nieudany eksperyment z mydłem

"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 889, który zostanie wyemitowany w ostatnim tygodniu kwietnia.

Na sygnale, odcinek 889 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 889. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Doktor Lisicki trafia z kolegami na ofiary nietypowego wypadku: ojca z kilkuletnim synem, którzy próbowali zrobić w domu mydło, co zakończyło się dla nich wybuchem, urazem ręki i chemicznym uszkodzeniem dróg oddechowych. Później natomiast ratownicy muszą pomóc starszemu mężczyźnie z afazją, który ma przełom ciśnieniowy - i którego syn chce zamknąć w szpitalu psychiatrycznym ze względu na agresję. Tymczasem Piotr z Beniem śledzą zespół Martyny i Basi, licząc na to, że uda im się złapać na gorącym uczynku Śmieszka, jeśli ten dziewczyny zaatakuje. A doktor Góra urządza po pracy garażową wyprzedaż - zbierając pieniądze na wycieczkę syna do centrum NASA - na której prawdziwą gwiazdą znów okazuje się Zdzisio.

"Na sygnale" odcinek 889 - premiera i emisja

889. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w poniedziałek 27 kwietnia 2026 roku, o godzinie 21:55, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 889. odcinka serialu "Na sygnale" opracował Tomasz Titkow, a w obsadzie znaleźli się: Kamil Błoch, Dariusz Wieteska, Hubert Jarczak, Monika Mazur, Anna Wysocka - Jaworska, Tomasz Piątkowski, Jarosław Gruda i Franciszek Stupak.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).