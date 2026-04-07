"Na sygnale", odcinek 882. Zagadka rozwiązana. Martyna i Piotr już wiedzą, kto ich prześladuje

"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 882, który zostanie wyemitowany w trzecim tygodniu kwietnia.

Na sygnale, odcinek 882 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 882. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Doktor Lisicki znów ma powód do irytacji, gdy jego zespół odpowiada na całą serię fałszywych wezwań. W finale lekarz trafia jednak na poważny przypadek: perforację jelita u seniorki, która ma pod opieką kilkuletniego wnuka. W drodze do szpitala stan chorej gwałtownie się pogarsza... Z kolei doktor Banach musi pomóc panu młodemu, który tuż przed ślubem doznał urazu ręki oraz pacjentowi, który ma problemy z utrzymaniem równowagi oraz oczopląs, a do tego nagle stracił słuch, przez co przeprowadzenie z nim wywiadu medycznego jest bardzo utrudnione. W wolnej chwili Wiktor przekazuje Czarkowi, że Milena jest w ciąży - i kolejny raz dziewczynę odwiedza. Tymczasem Martyna z Piotrem znajdują w sieci wpisy ze skargami na pracowników pogotowia i razem z kolegami zaczynają podejrzewać, że ich prześladowcą jest Miłosz - ratownik, który już raz próbował się na nich zemścić.

"Na sygnale" odcinek 882 - premiera i emisja

882. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w środę 15 kwietnia 2026 roku, o godzinie 21:55, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 882. odcinka serialu "Na sygnale" opracowała Monika Purzycka, a w obsadzie znaleźli się: Kamil Błoch, Wojciech Kuliński, Maksymilian Balcerowski, Monika Mazur, Dariusz Wieteska, Adam Turczyk, Paulina Zwierz, Anna Wysocka - Jaworska i Izydor Łobacz.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).