"Na sygnale", odcinek 883. Drama z odbytem Youtubera i 7-latek, który zastrzelił ojca

"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 883, który zostanie wyemitowany w trzecim tygodniu kwietnia.

Na sygnale, odcinek 883 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 883. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Ratownicy ustalają, że Miłosz nadal jest w więzieniu, ale i tak postanawiają z nim porozmawiać - a ten zgadza się na widzenie jedynie z Martyną oraz Basią. Tymczasem na dyżurze Piotr z Alkiem odpowiadają na wezwanie do groźnej sytuacji z ryzykiem wybuchu i trafiają na youtubera z fajerwerkiem w odbycie. A po chwili okazuje się, że matka pacjenta ze stresu dostała zawału. Z kolei Basia z Martyną odpowiadają na wezwanie od 7 - latka, który twierdzi przez telefon, że zastrzelił ojca.

"Na sygnale" odcinek 883 - premiera i emisja

883. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w środę 15 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:20, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 883. odcinka serialu "Na sygnale" opracował Kacper Szymon, a w obsadzie znaleźli się: Monika Mazur, Anna Wysocka - Jaworska, Justyna Sieniawska, Dariusz Wieteska, Adam Turczyk i Paulina Zwierz.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).