"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 865, który zostanie wyemitowany w trzecim tygodniu marca.

"Na sygnale" odcinek 865 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 865. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Na kolejnym dyżurze zespół doktor Reiter trafia na mężczyznę twierdzącego, że został otruty przez pracowników firmy, w której przeprowadza audyt, ale tak naprawdę ma atak kamicy żółciowej i zapalenie trzustki. Ekipa doktora Vicka musi natomiast pomóc pacjentce, która ma zawał - zanim minie "złota godzina", po której serce chorej zostanie trwale uszkodzone. Z kolei Britney znów prosi doktora Banacha o urlop i to aż na trzy miesiące, które zamierza spędzić z matką - na platformie wiertniczej. Po pracy Benio zabiera Basię na szaloną randkę na szczycie wieżowca, podczas której zakochani znajdują się nagle w pułapce i o mało nie zamarzają.

"Na sygnale" odcinek 865 - premiera i emisja

865. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w środę 18 marca 2026 roku, o godzinie 22:20, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 865. odcinka serialu "Na sygnale" opracował Aleksander Wołoszczuk, a w obsadzie znaleźli się: Lea Oleksiak, Hubert Jarczak, Paulina Zwierz, Wojciech Kuliński i Anna Wysocka - Jaworska.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).