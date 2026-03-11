"Na Wspólnej" odc. 4179 - STRESZCZENIE szczegółowe (16 marca)

Darek ostatecznie zniszczony – przez Kalinę i… Kasię?! Kalina daje Łukaszowi klucze do kancelarii i zdradza kod do sejfu, w którym jest więcej pieniędzy niż od niej żąda. Jest pewna, że podejrzenie padnie na Darka, który został zwolniony... Tymczasem Tadek mówi Darii o tym, że Kalina poroniła przez Żbika. Dziedzicówna od razu powiadamia Kasię. Ta natychmiast idzie rozmówić się z mężem – czy ostatecznie go pognębi?! Kamil mści się na dawnym ukochanym Łucji?! Dawny chłopak Łucji ma powikłania po operacji. Siostra pacjenta podejrzewa, że Hoffer… zemścił się z zazdrości! Łucja przekonuje Magdę, że to niemożliwe... Wieczorem Kamil słyszy jak profesor Agier ordynarnie złości się na jego córeczkę. Łucja martwi się, że powodem znowu jest alkohol... Damian w wirze działań i emocji! Monika namawia męża na spacer charytatywny organizowany przez dziewczynę Kajtka i jej matkę. Ale Damian nie ma czasu – musi natychmiast skonfrontować się medialnie z senatorem Krupskim, który zarzuca mu kłamstwa i gnębienie. Matka Fiony jest niepocieszona, że Cieślik nie dotarł – liczyła na zwiększenie popularności akcji i zasięgów jej córki-influencerki… Co powoduje, że Damian jednak musi przyjechać?!

"Na Wspólnej" odc. 4180 - STRESZCZENIE szczegółowe (17 marca)

Eliza zdradza Jarka!!! Eliza wybiera się do klubu Bartka, co odradza jej Agata – uważa, że przyjaciółka kusi los. I ma rację – Wichrowski dopada Bergową i zaczyna ją całować! A ona... już nie potrafi mu się oprzeć! W tym czasie Jarek sam musi mierzyć się z wizytą kuratorki w sprawie Juniora… Co się będzie działo po powrocie Elizy do domu?! Profesor Agier popada w alkoholizm?! Łucja znajduje butelkę koniaku w sypialni mamy – wkurzona na Krystynę robi jej awanturę. Agierowa tłumaczy się uśmierzaniem bólu... Tymczasem Kamil stara się opanować coraz gorszy stan Antka – wciąż czeka na wyniki badań pobranych z zakażonej rany pacjenta. Siostra Antka panikuje – grozi Hofferowi, że nie zostawi tej sprawy bez konsekwencji! Damian pada ofiarą prowokacji?! Cieślik zmartwiony – w mediach huczy o jego rzekomej nagonce na senatora Krupskiego. Żaneta nagrywa wyjaśnienia Damiana i chce je umieścić w sieci. Niebawem na Wspólnej pojawia się młoda, miła dziennikarka, która błaga Cieślika o wywiad. Podczas rozmowy kobieta… kradnie telefon Damiana!

"Na Wspólnej" odc. 4181 - STRESZCZENIE szczegółowe (18 marca)

Żbik pogrążony przez Kalinę – ojciec oskarża go o kradzież! Łukasz działa zgodnie z planem Kaliny – kradnie z kancelarii 200 000 zł. Zakościelny od razu rzuca podejrzenie na Darka – to zemsta za zwolnienie z kancelarii! Rozjuszony Andrzej wpada do syna i zarzuca mu kradzież! Żbik nie wierzy w to, co słyszy… Jak zareaguje na taką zniewagę?! Wojtek przygarnia ojca – Żaneta go nie chce?! Wojtek w szoku – dostaje telefon ze szpitala, że jego ojciec jest po przeszczepie nerki! Juliusz wymaga opieki – mimo jego oporów, Szulc decyduje, że zabiera go do siebie. Ludwiś radośnie wita dziadka, ale Żaneta jest wyraźnie zła! Tłumaczy mężowi, że przecież Juliusz jest dla nich obcym człowiekiem… Ojciec Wojtka przypadkiem to słyszy – co zrobi?! Klusek wychodzi ze szpitala i... ląduje u Brygidy?! Remigiusz odzyskuje wzrok! Bardzo cieszy go widok ukochanej – ale jeszcze bardziej zadziwiająca życzliwość jego mamy wobec Brygidy! Dobry nastrój pryska gdy Klusek słyszy, że rodzice wynajęli mieszkanie obok niego. Remek bez namysłu oznajmia im, że… właśnie przeprowadza się do ukochanej! Brygida jest w szoku – czy, mając w domu córeczkę, podejmie wyzwanie?!

"Na Wspólnej" odc. 4182 - STRESZCZENIE szczegółowe (19 marca)

Michał szczęśliwy a Brygida chce... seksu! Brygida odkrywa, że Michał ma kogoś. Lekko zazdrosna, mówi Brzozowskiemu, że ona też nie jest sama – mieszka z nią Klusek. Dziewczyna dąży do zbliżenia z Remkiem – ale się nie udaje. Brygida zachodzi w głowę dlaczego... Tymczasem romans Michała i Lucy mocno się rozkręca, ale Brzozowski wciąż przypomina kochance o ich układzie! Hoffera i Łucję dopadają poważne kłopoty! Hoffer i Nalepa już wiedzą, że Antek po operacji serca został zakażony gronkowcem. Istnieje ryzyko sepsy – lekarze działają, a siostra pacjenta szaleje i grozi... pozwem! Tymczasem profesor Agier, będąc w mieszkaniu sama, szuka Łucji – kompletnie zagubiona i wystraszona wychodzi bez kurtki na dziedziniec Wspólnej. Na szczęście przemarzniętą Krystynę zauważa Zięba... Wojtek konfliktuje się z narzeczonym Andżeli – ona dostaje rykoszetem... Wojtek zostaje umówiony przez Andżelę z jej narzeczonym. Okazuje się, że "Misio"stracił prawo jazdy i chce żeby Szulc załatwił mu dokument – na lewo! Wojtek kategorycznie odmawia Bartkowi i ostrzega, że wezwie policję jeśli zobaczy go w aucie. Wściekły mężczyzna odreagowuje na Andżeli – szarpie ją i zabrania kontaktu z Szulcem!

