"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 858, który zostanie wyemitowany w drugim tygodniu marca.

"Na sygnale" odcinek 858 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 858. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Zespół doktora Góry tym razem trafia na wyjątkowo pechową gospodynię, która ma uraz głowy, oparzenia, niebezpieczny skok ciśnienia i problemy z "nawiedzonym" AGD. Z kolei ekipa doktora Lisickiego musi pomóc pacjentowi, który doznał poważnych urazów wewnętrznych, ale uparcie twierdzi, że nie brał udziału w żadnym wypadku i który jest w dodatku przekonany, że "Dobek" to jego kolega, choć lekarz go nie rozpoznaje. Tymczasem Wiktor znów jest o krok od wybuchu, gdy Alek z Nowym, a później także Dobromir wręczają mu nagle swoje wypowiedzenia. Poza pracą doktor Lisicki zaskakuje kolegów swoim nowym image, a wieczorem przeżywa kolejny szok - gdy mówi rodzicom o badaniu DNA, które wykazało, że nie jest bratem Wandy.

"Na sygnale" odcinek 858 - premiera i emisja

858. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany we wtorek 10 marca 2026 roku, o godzinie 21:55, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 858. odcinka serialu "Na sygnale" opracowała Monika Purzycka, a w obsadzie znaleźli się: Tomasz Piątkowski, Adam Turczyk, Kamil Wodka, Kamil Błoch, Izydor Łobacz, Adrianna Jagiełło, Wojciech Kuliński, Anna Lemieszek i Justyna Sieniawska.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).