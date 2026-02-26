M jak miłość. Będzie wielki powrót Pawła! Wyśle wiadomość

Emisja 1914. odcinka "M jak miłość" w TVP2

We wtorek, 3 marca 2025 roku, o godzinie 20.55 widzowie Dwójki zobaczą kolejną odsłonę dramatu Zduńskiego. W 1914. odcinku Paweł ponownie nawiąże połączenie z Marysią, wysyłając jej krótką informację. Jest to o tyle istotne, że od momentu ucieczki po śmierci Franki mężczyzna pozostaje nieuchwytny dla reszty bliskich. Wszelkie próby kontaktu podejmowane przez przyjaciół i rodzinę kończą się fiaskiem, a jedynie Rogowska otrzymuje zdawkowe sygnały świadczące o tym, że jej syn żyje.

Marysia Rogowska zajmuje się synem Zduńskiego

Rogowska w 1914 odcinku "M jak miłość" całkowicie poświęci się opiece nad małym Antosiem. Dotrzymuje słowa danego zmarłej synowej, dbając o bezpieczeństwo i spokój wnuczka w tych tragicznych okolicznościach. Choć Marysia staje na wysokości zadania, nieustannie drży o los pogrążonego w żałobie Pawła. Kolejne SMS-y od uciekiniera dają jednak nadzieję i skłaniają do refleksji nad jego dalszymi krokami. Czy regularne wiadomości to dowód na to, że Zduński powoli oswaja się z myślą o powrocie do cywilizacji i codziennych obowiązków?

Kinga Zduńska straci cierpliwość do szwagra

Matka na bieżąco informuje Pawła o sytuacji w domu i samopoczuciu jego syna, choć zdaje sobie sprawę, że nawet najlepsza babcia nie zastąpi dziecku rodziców. Wątek izolacji wdowca nie zakończy się jednak szybko. Dopiero w kolejnych odsłonach serialu do akcji wkroczy zdeterminowana Kinga. To ona w 1917. odcinku wymusi na Piotrku (Marcin Mroczek), by ten siłą sprowadził brata do Warszawy. Interwencja bliźniaka prawdopodobnie zakończy tułaczkę Pawła, choć mężczyzna jeszcze długo będzie zmagał się z traumą po stracie ukochanej żony.