Farma. Uczestnik nagle rezygnuje z programu! Wielka pomyłka na gospodarstwie

Zadanie tygodnia w 9. odcinku "Farmy" wywoła zamieszanie

Na terenie wiejskiego gospodarstwa dobiegają końca zmagania o produkty mleczne, które niebawem zostaną poddane surowej ocenie Beaty. Gra toczy się o niezwykle wysoką stawkę, ponieważ do zdobycia jest wózek wypełniony po brzegi żywnością oraz czek na 10 tysięcy złotych. Atmosfera wśród rywalizujących staje się coraz bardziej gęsta, a narastające zmęczenie fizyczne zaczyna negatywnie wpływać na relacje w grupie.

To również czas debiutu dla Aksela i Dominiki, którzy bez taryfy ulgowej muszą natychmiast zabrać się do ciężkiej pracy przy inwentarzu. Ich wejście do programu nie wywołało euforii wśród dotychczasowych mieszkańców. Z uszczypliwych komentarzy farmerów jasno wynika, że nowi uczestnicy nie mogą liczyć na łatwy start i będą musieli błyskawicznie udowodnić swoją przydatność w gospodarstwie.

Błąd Farmera Tygodnia

Prawdziwe kłopoty dopiero nadchodzą, a Farmer Tygodnia na własnej skórze odczuje bolesne skutki swoich decyzji. Jego pomyłka szybko wyjdzie na jaw, co sprawi, że tłumiona od kilku dni frustracja pozostałych domowników wreszcie znajdzie ujście. Mimo że główne zadanie zostanie oddane, na terenie farmy wciąż zalegają niedokończone obowiązki, takie jak budowa szopy dla zwierząt czy nierozładowany transport siana, co tylko pogłębia kryzys.

Nagłe odejście z Farmy. Kto zrezygnował z udziału w show?

Kulminacyjnym punktem dnia staną się nominacje do pojedynku, podczas których napięcie będzie niemal namacalne. Werdykt ogłoszony przez Farmera Tygodnia wywoła ogromne poruszenie, burząc poczucie bezpieczeństwa w całej grupie. Największym wstrząsem okaże się jednak zdarzenie, którego nikt nie przewidział. Pod wpływem ogromnej presji jeden z uczestników postanowi spakować się i opuścić program jeszcze przed zapadnięciem zmroku.

Farma - emisja w TV i godziny odcinków

Premierowe odcinki piątej edycji „Farmy” są emitowane na antenie telewizji Polsat od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:30. Z kolei w piątki widzowie mogą śledzić losy farmerów o 19:55.