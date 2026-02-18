"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 851, który zostanie wyemitowany w pierwszym tygodniu marca.

Sonda "Na sygnale" czy "Na dobre i na złe" - który serial wolisz? "Na sygnale" "Na dobre i na złe"

"Na sygnale" odcinek 851 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 851. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Zespół Alka i Romka trafia na mężczyznę w stanie psychozy, który nie tylko ma poważne zapalenie płuc, ale też zadał sobie nożem liczne rany i jest przekonany, że ma urodzić "hybrydę człowieka z obcym". Karolina odpowiada na zgłoszenie związane z przemocą domową i znów prosi o pomoc Annę. A doktor Reiter odkrywa, że sprawa jest "skomplikowana"... i ma wątpliwości, kto naprawdę jest w tym wypadku ofiarą. Tymczasem Dobromir wpada przypadkiem w szpitalu na swojego wuja - Piaseckiego - i gdy zdaje sobie sprawę, że obaj mają taką samą wadę genetyczną, na nowo zaczyna podejrzewać, że to właśnie on jest jego biologicznym ojcem.

"Na sygnale" odcinek 851 - premiera i emisja

851. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w poniedziałek 2 marca 2026 roku, o godzinie 21:55, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 849. odcinka serialu "Na sygnale" opracował Dominik Gąsiorowski, a w obsadzie znaleźli się: Adam Turczyk, Izydor Łobacz, Klaudia Janas, Lea Oleksiak, Kamil Błoch, Anna Lemieszek i Justyna Sieniawska.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).