Paweł zniknął po śmierci Franki. Marysia ujawnia prawdę o jego nałogu

"M jak miłość" odcinek 1912 - data emisji i tło wydarzeń

Najnowszy, 1912. odcinek sagi rodu Mostowiaków zostanie wyemitowany we wtorek, 24 lutego 2026 roku o godzinie 20.55 na antenie TVP2. Fabuła przeniesie widzów do września, czyli ponad dwa miesiące po tragicznej śmierci i pogrzebie Franki. Upływ czasu nie ukoi jednak bólu Pawła Zduńskiego, który wciąż będzie ukrywał się z dala od rodziny. Uciekł z Grabiny pod osłoną nocy, zostawiając pod opieką bliskich swojego syna, Antosia. Po stracie ukochanej żony kompletnie się załamał, odizolował od otoczenia i zerwał wszelkie kontakty, szukając samotności w cierpieniu.

Strach o życie Zduńskiego. Magda dzwoni do Marysi

Przedłużająca się nieobecność Pawła i brak sił do opieki nad dzieckiem sprawią, że bliskie mu kobiety zaczną odchodzić od zmysłów. Późnym wieczorem Rogowska odbierze telefon od zaniepokojonej Magdy. Przyjaciółka Zduńskiego, mimo pewności, że ukrył się on w leśnym domku w Puszczy Kampinoskiej, nie zdoła go tam odnaleźć. Z rozmowy kobiet wyniknie jednak istotny fakt: Marysia otrzymuje od syna wiadomości dotyczące Antosia. Choć dowodzi to, że Paweł pamięta o dziecku, matka wciąż nie ma pojęcia, w jakiej kondycji psychicznej znajduje się wdowiec.

Tajemnicza kryjówka i widmo alkoholizmu

Rogowska żywi głęboką nadzieję, że jej syn nie wrócił do picia. W przeszłości, po odejściu niewiernej żony Ali, bolesnym rozwodzie, Paweł topił smutki w alkoholu, co doprowadziło go na dno. Tym razem Marysia jest przekonana o jego trzeźwości, choć jej pewność może nie mieć pokrycia w faktach. Rzeczywistą sytuację zobaczą jedynie widzowie w krótkiej scenie z domku nad jeziorem, do którego dotrze Magda. Stan, w jakim znajduje się Zduński, pozostanie wielką niewiadomą, a optymizm matki zostanie wystawiony na ciężką próbę.