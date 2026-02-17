"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 849, który zostanie wyemitowany w ostatnim tygodniu lutego.

"Na sygnale" odcinek 849 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 849. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Na kolejnym dyżurze doktor Banach - razem z zespołem - ratuje kobietę, która została porażona prądem i przy okazji wpada nagle na Wawrzyńca. Okazuje się, że senior założył "rodzinę poliamoryczną" i prowadzi całkiem wygodne życie. A Wiktor na jego widok jest o krok od wybuchu. Z kolei ekipa Alka i Romka trafia na pacjenta z poważnym urazem głowy oraz kolana, który miał wypadek podczas prac w ogrodzie, ale czekał z wezwaniem pogotowia aż dwa dni. A gdy stan rannego gwałtownie się pogarsza - przez zator płuc - ratownicy mają spory problem, bo nie mogą podać choremu leków na rozrzedzenie krwi ze względu na możliwe krwawienie do mózgu. Wcześniej Klis odkrywa, że Nowy pocałował Britney - i znów wybucha zazdrością. A w finale zwraca się o "pomoc" do znajomej z lekcji jogi - Sylwii - i prosi dziewczynę, by Gabriela uwiodła.

"Na sygnale" odcinek 849 - premiera i emisja

849. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w środę 25 lutego 2025 roku, o godzinie 21:55, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 849. odcinka serialu "Na sygnale" opracował Tomasz Titkow, a w obsadzie znaleźli się: Wojciech Kuliński, Adam Turczyk, Izydor Łobacz, Paulina Zwierz, Kamil Wodka, Anna Wysocka - Jaworska i Adrianna Jagiełło.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).