Poprzedni odcinek "Na sygnale" dostarczył widzom solidnej dawki emocji, a ratownicy znów stanęli przed trudnymi wyzwaniami. Zespół doktora Góry odpowiedział na nietypowe wezwanie z dziecięcego zegarka SOS, trafiając na młodego, poparzonego pacjenta w spektrum autyzmu. W tym samym czasie ekipa Banacha walczyła o życie kobiety, której serce zatrzymało się podczas intensywnych ćwiczeń. W tle medycznych dramatów nie zabrakło również prywatnych zawirowań - Róża niespodziewanie nie stawiła się w pracy, a Britney zaskoczyła wszystkich, ogłaszając, że jej ślub odbędzie się już za miesiąc. Ostatnie wydarzenia z pewnością rozgrzały atmosferę w leśnogórskiej bazie. Czego zatem możemy spodziewać się po kolejnym dyżurze ratowników?

"Na sygnale" odc. 844 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku ekipa doktora Banacha zmierzy się z nietypowym wezwaniem do pracownika domu pogrzebowego. Mężczyzna, cierpiący na przełom nadciśnieniowy, jest przekonany, że padł ofiarą ataku zombie, co prowadzi do serii nieoczekiwanych zdarzeń. Interwencja ta stanie się dla Wiktora okazją do ponownego spotkania z dawnym pacjentem, panem Remigiuszem. W międzyczasie Zdzisio świetnie odnajduje się w barze ratowników, gdzie jego popularność rośnie z dnia na dzień i staje się lokalną gwiazdą. Niestety, nie wszystkim wiedzie się tak dobrze – Róża przez swoją gadatliwość traci posadę, a Romek odkrywa, że jego nowym wykładowcą jest doktor Kotarba. Dramatyczne chwile czekają również Walerię, która w sanatorium doznaje kolejnego udaru, ale na szczęście w pobliżu jest Benio, który ratuje jej życie.

"Na sygnale" odc. 844 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejne losy ulubionych bohaterów i z pewnością zadają sobie pytanie, kiedy będą mogli je śledzić. Nowe wyzwania i dramatyczne zwroty akcji sprawiają, że każdy odcinek trzyma w napięciu do ostatniej minuty. Znamy już szczegóły dotyczące premiery najnowszego epizodu, więc warto zapisać tę datę w kalendarzu. Premierowa emisja 844. odcinka serialu "Na sygnale" odbędzie się w środę, 18 lutego 2026 roku, o godzinie 21:55 na antenie TVP2.

"Na sygnale" - opis serialu i obsada

"Na sygnale" to serial, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, zabierając widzów w sam środek akcji ratunkowych. Produkcja w realistyczny sposób ukazuje codzienną pracę zespołów pogotowia, ich zmagania z czasem i presją w ekstremalnych warunkach. To nie tylko medyczne przypadki, ale także poruszające ludzkie historie, momenty wzruszeń i satysfakcji z ocalonego życia. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i wyzwań dla oddanej ekipy profesjonalistów. W serialu występują:

Wojciech Kulinski (jako doktor Wiktor Banach)

Dariusz Wieteska (jako ratownik Piotr Strzelecki)

Kamil Wodka (jako Gabriel Msciwój Nowak "Nowy")

Tomasz Piatkowski (jako doktor Artur Gora)

Anna Wysocka-Jaworska (jako Barbara Wszolek)