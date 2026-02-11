"La promesa - pałac tajemnic", odcinek 331: Decyzja Leonor o wyjeździe do Ameryki wywołuje zdecydowany sprzeciw Alonso i Cruz

2026-02-11 8:22

Nadchodzi 331. odcinek serialu 'La promesa - pałac tajemnic', a w nim prawdziwa burza emocji i zaskakujących wyznań. Plany Leonor dotyczące wyjazdu za ocean spotkają się z potężnym oporem, a Vera wreszcie zdradzi, dlaczego ukrywa się w pałacu. Tymczasem Manuel pozna wstrząsającą prawdę o Marii, a Jana postanowi zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów.

Ostatni odcinek serialu "La promesa - pałac tajemnic" ponownie udowodnił, że intrygi i rodzinne sekrety to jego drugie imię. Relacje w pałacu stawały się coraz bardziej napięte, a Leonor wyraźnie oddalała się od Martiny i Curro, szukając dla siebie przestrzeni. Sytuację Pelayo dodatkowo skomplikował fakt, że Cruz wycofała dla niego swoje wsparcie. Na czoło wysunął się jednak wątek zaginionej Marii, ponieważ Alonso, kierowany wspomnieniami z dzieciństwa, wyruszył na samotne poszukiwania, a jego upór na szczęście przyniósł rezultaty. W cieniu tych dramatycznych wydarzeń, Pelayo i Jeronimo przygotowywali się do kolejnego przekazania broni. Co jeszcze może nas zaskoczyć w murach La Promesy?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"La promesa - pałac tajemnic" odc. 331 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Manuel pozna szokującą prawdę o dramatycznych wydarzeniach związanych z odnalezieniem Marii Fernandez. W międzyczasie Jana, czując wyrzuty sumienia, postanowi osobiście przeprosić donię Pię za to, że zdradziła jej tajemnicę. Niespodziewanie, Leonor ogłosi swoim bliskim zamiar wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w celach zawodowych. Jej decyzja spotka się z natychmiastowym i stanowczym sprzeciwem ze strony Alonso i Cruz. Ponadto, Vera zdobędzie się na szczerość i wyzna, że jej obecność w La Promesie jest wynikiem ucieczki przed despotycznym ojcem.

"La promesa - pałac tajemnic" odc. 331 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Miłośnicy hiszpańskiej telenoweli z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w pałacu Lujan. Nowe intrygi, dramatyczne decyzje i skrywane sekrety z pewnością dostarczą wielu emocji. Wszyscy fani zadają sobie pytanie, kiedy będą mogli zanurzyć się w świat swoich ulubionych bohaterów. Premierowa emisja 331. odcinka serialu "La promesa - pałac tajemnic" odbędzie się w środę, 18 lutego 2026 roku, o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

"La promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpański hit, który przenosi widzów do początków XX wieku, wprost do wystawnej rezydencji arystokratycznego rodu Lujan. Śledzimy losy Jany, która w poszukiwaniu prawdy o rodzinnej tragedii zatrudnia się jako pokojówka. Jej plan zemsty komplikuje się, gdy na jej drodze staje Manuel, w którym zakochuje się bez pamięci. Ten kostiumowy melodramat pełen jest intryg, namiętności i pilnie strzeżonych sekretów. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garces (jako Jana Exposito)
  • Andrea del Rio (jako Teresa Villamil)
  • Antonio Velazquez (jako Mauro Moreno)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Lujan)
  • Carmen Flores (jako Simona Martinez)
  • Eva Martin (jako Cruz Ezquerdo)
  • Joaquin Climent (jako Romulo Baeza)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso Lujan)
  • Maria Castro (jako Pia Adarre)
La promesa - pałac tajemnic, odcinek 331: Decyzja Leonor o wyjeździe do Ameryki wywołuje zdecydowany sprzeciw Alonso i Cruz
