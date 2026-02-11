Spis treści
Ostatni odcinek serialu "La promesa - pałac tajemnic" ponownie udowodnił, że intrygi i rodzinne sekrety to jego drugie imię. Relacje w pałacu stawały się coraz bardziej napięte, a Leonor wyraźnie oddalała się od Martiny i Curro, szukając dla siebie przestrzeni. Sytuację Pelayo dodatkowo skomplikował fakt, że Cruz wycofała dla niego swoje wsparcie. Na czoło wysunął się jednak wątek zaginionej Marii, ponieważ Alonso, kierowany wspomnieniami z dzieciństwa, wyruszył na samotne poszukiwania, a jego upór na szczęście przyniósł rezultaty. W cieniu tych dramatycznych wydarzeń, Pelayo i Jeronimo przygotowywali się do kolejnego przekazania broni. Co jeszcze może nas zaskoczyć w murach La Promesy?
"La promesa - pałac tajemnic" odc. 331 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Manuel pozna szokującą prawdę o dramatycznych wydarzeniach związanych z odnalezieniem Marii Fernandez. W międzyczasie Jana, czując wyrzuty sumienia, postanowi osobiście przeprosić donię Pię za to, że zdradziła jej tajemnicę. Niespodziewanie, Leonor ogłosi swoim bliskim zamiar wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w celach zawodowych. Jej decyzja spotka się z natychmiastowym i stanowczym sprzeciwem ze strony Alonso i Cruz. Ponadto, Vera zdobędzie się na szczerość i wyzna, że jej obecność w La Promesie jest wynikiem ucieczki przed despotycznym ojcem.
"La promesa - pałac tajemnic" odc. 331 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Miłośnicy hiszpańskiej telenoweli z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w pałacu Lujan. Nowe intrygi, dramatyczne decyzje i skrywane sekrety z pewnością dostarczą wielu emocji. Wszyscy fani zadają sobie pytanie, kiedy będą mogli zanurzyć się w świat swoich ulubionych bohaterów. Premierowa emisja 331. odcinka serialu "La promesa - pałac tajemnic" odbędzie się w środę, 18 lutego 2026 roku, o godzinie 15:05 na antenie TVP2.
"La promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpański hit, który przenosi widzów do początków XX wieku, wprost do wystawnej rezydencji arystokratycznego rodu Lujan. Śledzimy losy Jany, która w poszukiwaniu prawdy o rodzinnej tragedii zatrudnia się jako pokojówka. Jej plan zemsty komplikuje się, gdy na jej drodze staje Manuel, w którym zakochuje się bez pamięci. Ten kostiumowy melodramat pełen jest intryg, namiętności i pilnie strzeżonych sekretów. W serialu występują m.in.:
- Ana Garces (jako Jana Exposito)
- Andrea del Rio (jako Teresa Villamil)
- Antonio Velazquez (jako Mauro Moreno)
- Arturo Sancho (jako Manuel Lujan)
- Carmen Flores (jako Simona Martinez)
- Eva Martin (jako Cruz Ezquerdo)
- Joaquin Climent (jako Romulo Baeza)
- Manuel Regueiro (jako Alonso Lujan)
- Maria Castro (jako Pia Adarre)