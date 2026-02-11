Ostatni odcinek serialu "La promesa - pałac tajemnic" ponownie udowodnił, że intrygi i rodzinne sekrety to jego drugie imię. Relacje w pałacu stawały się coraz bardziej napięte, a Leonor wyraźnie oddalała się od Martiny i Curro, szukając dla siebie przestrzeni. Sytuację Pelayo dodatkowo skomplikował fakt, że Cruz wycofała dla niego swoje wsparcie. Na czoło wysunął się jednak wątek zaginionej Marii, ponieważ Alonso, kierowany wspomnieniami z dzieciństwa, wyruszył na samotne poszukiwania, a jego upór na szczęście przyniósł rezultaty. W cieniu tych dramatycznych wydarzeń, Pelayo i Jeronimo przygotowywali się do kolejnego przekazania broni. Co jeszcze może nas zaskoczyć w murach La Promesy?

"La promesa - pałac tajemnic" odc. 331 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Manuel pozna szokującą prawdę o dramatycznych wydarzeniach związanych z odnalezieniem Marii Fernandez. W międzyczasie Jana, czując wyrzuty sumienia, postanowi osobiście przeprosić donię Pię za to, że zdradziła jej tajemnicę. Niespodziewanie, Leonor ogłosi swoim bliskim zamiar wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w celach zawodowych. Jej decyzja spotka się z natychmiastowym i stanowczym sprzeciwem ze strony Alonso i Cruz. Ponadto, Vera zdobędzie się na szczerość i wyzna, że jej obecność w La Promesie jest wynikiem ucieczki przed despotycznym ojcem.

"La promesa - pałac tajemnic" odc. 331 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Miłośnicy hiszpańskiej telenoweli z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w pałacu Lujan. Nowe intrygi, dramatyczne decyzje i skrywane sekrety z pewnością dostarczą wielu emocji. Wszyscy fani zadają sobie pytanie, kiedy będą mogli zanurzyć się w świat swoich ulubionych bohaterów. Premierowa emisja 331. odcinka serialu "La promesa - pałac tajemnic" odbędzie się w środę, 18 lutego 2026 roku, o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

"La promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpański hit, który przenosi widzów do początków XX wieku, wprost do wystawnej rezydencji arystokratycznego rodu Lujan. Śledzimy losy Jany, która w poszukiwaniu prawdy o rodzinnej tragedii zatrudnia się jako pokojówka. Jej plan zemsty komplikuje się, gdy na jej drodze staje Manuel, w którym zakochuje się bez pamięci. Ten kostiumowy melodramat pełen jest intryg, namiętności i pilnie strzeżonych sekretów. W serialu występują m.in.:

Ana Garces (jako Jana Exposito)

Andrea del Rio (jako Teresa Villamil)

Antonio Velazquez (jako Mauro Moreno)

Arturo Sancho (jako Manuel Lujan)

Carmen Flores (jako Simona Martinez)

Eva Martin (jako Cruz Ezquerdo)

Joaquin Climent (jako Romulo Baeza)

Manuel Regueiro (jako Alonso Lujan)

Maria Castro (jako Pia Adarre)