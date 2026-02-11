Poprzedni odcinek "Akacjowa 38" dostarczył widzom prawdziwej mieszanki emocji, od dramatycznych starć po romantyczne uniesienia. Blance udało się przekazać Leonor, że jest więziona, jednak bohaterska próba uwolnienia jej przez Diego została powstrzymana przez uzbrojonego przez Ursulę Jaimego. Na szczęście nie zabrakło też dobrych wieści, gdyż Victor w końcu przekonał Marię Lucię, by przyjęła jego oświadczyny. W tle tych głównych wydarzeń Casilda niepokoiła się z powodu kobiet wypytujących o Jacinta, a Celia znalazła pułkownikowi nową służącą, Agustinę. Jakby tego było mało, Valverde stanął przed trudnym wyzwaniem, czyli pojedynkiem szermierczym z kobietą, która już raz udowodniła swoją wyższość. Tyle zwrotów akcji w jednym odcinku tylko zaostrza apetyt na kolejne.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Akacjowa 38" odc. 808 - streszczenie

Nadchodzący odcinek "Akacjowej 38" przyniesie wiele emocji, a jego kulminacyjnym punktem będzie ślub Victora i Marii Luisy. Wątek Blanci i Diega również nabiera tempa, gdy Ursula sugeruje Jaime'mu, aby pozwolił żonie odejść, przewidując, że ich związek szybko się rozpadnie i Blanca do niego wróci. Jaime jednak kategorycznie odrzuca tę radę i postanawia zatrzymać małżonkę przy sobie za wszelką cenę, nawet siłą. W międzyczasie Pułkownik i Silvia ponownie stają do walki, która tym razem kończy się remisem, po czym kobieta składa wizytę Arturowi w jego domu. Z kolei Don Ramona ogarnia smutek na myśl o zbliżającym się wyjeździe jego córki i świeżo upieczonego zięcia do Paryża.

"Akacjowa 38" odc. 808 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny epizod, by śledzić dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają się niezwykle interesująco, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Wielu widzów zastanawia się, kiedy dokładnie będą mogli obejrzeć najnowszy odcinek. Emisja 808. odcinka serialu "Akacjowa 38" odbędzie się w środę, 18 lutego 2026 roku, o godzinie 18:45 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, która zabiera nas w podróż do Madrytu z początku XX wieku. Serial skupia się na losach mieszkańców jednej z kamienic, gdzie przeplatają się historie miłości, intryg i skrywanych tajemnic, łącząc świat bogatych i biednych. Produkcja zyskała w Polsce ogromną rzeszę fanów dzięki wciągającej fabule, pełnej dramatycznych zwrotów akcji oraz znakomitym kreacjom aktorskim. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez-Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)