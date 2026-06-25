M jak miłość. Skandale, nowe twarze i wielkie kryzysy. Oto co czeka widzów po wakacjach

Nowa niania w życiu Pawła i samotne wychowywanie Antosia w nadchodzącym sezonie "M jak miłość"

Jeszcze niedawno wydawało się, że Paweł Zduński nie zdoła poradzić sobie z tragiczną śmiercią Franki. Depresja i heroiczna walka o zdrowie mocno nadszarpnęły jego siły. Jednak dzięki bliskim i spokojnej przystani w Grabinie, bohater powoli wraca na właściwe tory. Nadchodząca jesień zwiastuje dla niego całkowicie nowy rozdział. Potwierdzono, że w opiece nad małym Antosiem wspomoże go niania, która prawdopodobnie znacząco wpłynie na jego przyszłość. Czy nowa bohaterka zajmie miejsce zmarłej ukochanej? To zalążek intrygującej historii.

Kryzys u Rogowskich w "M jak miłość". Artur zdradza, a wokół Marysi pojawia się nowy wielbiciel

Poważne tąpnięcie w relacji Rogowskich było jednym z głównych punktów finału minionego sezonu. Wiele wskazuje na to, że płomienne wyznania między Arturem a Joanną to dopiero początek kłopotów. Jesienią rykoszetem oberwie cała ich rodzina. Córki, Basia i Agnes, odwrócą się od ojca, nie potrafiąc wybaczyć mu zdrady i cierpienia, jakie zadał rodzinie.

Równolegle, codzienność samej Marysi ulegnie przeobrażeniu, za sprawą pojawienia się Jerzego Wielickiego (w tej roli Marcin Kwaśny). Wprowadzenie tej postaci w tak kluczowym momencie nie wydaje się zbiegiem okoliczności. Kiedy małżeństwo Rogowskiej zawiśnie na włosku, w jej otoczeniu zjawi się mężczyzna mogący wywrzeć ogromny wpływ na jej dalsze losy.

Sekret Kasi z fałszywymi testami DNA w końcu ujrzy światło dzienne? Tajemnica przestaje być bezpieczna

Zabieg z podrobieniem badań DNA małej Zosi to jedna z najbardziej wybuchowych intryg w serialu. Przez długi czas Kasia sądziła, że panuje nad sytuacją, jednak obecnie krąg wtajemniczonych stale rośnie. Prawdę poznała już Aneta, a inni bohaterowie zaczynają mieć pewne podejrzenia. Co więcej, pracownica laboratorium, która pomogła w oszustwie, wciąż szantażuje Kasię.

Ciężko przypuszczać, by Jakub i Mariusz jeszcze długo pozostawali nieświadomi sytuacji. Nadchodzące odcinki mogą przynieść ujawnienie prawdy, co najpewniej zrujnuje fundamenty kilku relacji. Szykuje się potężna detonacja.

Bezwzględna szefowa Marcina, Elżbieta Domańska, rusza do akcji

W ostatnich epizodach pojawiła się nowa postać – stanowcza zwierzchniczka Marcina Chodakowskiego, Elżbieta Domańska, która od razu zagięła na niego parol. Kama błyskawicznie zorientowała się, że nowa przełożona męża to wcale nie niewinna, starsza pani, jak próbował ją przedstawić Marcin. Okazuje się, że to ledwie wierzchołek góry lodowej.

Materiały zza kulis dowodzą, że Domańska będzie miała spory udział w jesiennych odcinkach. Najwyraźniej nie spocznie w próbach usidlenia Chodakowskiego, co siłą rzeczy wywoła kolejne spięcia w jego związku z Kamą. To zaledwie rozwinięcie wątku, który może doprowadzić do potężnego pożaru u Chodakowskich.

Co jeszcze wydarzy się w "M jak miłość" po wakacjach? Zapowiedź skandali i przełomów

To nie koniec wrażeń na nowy sezon "M jak miłość". Otwartą kwestią pozostaje niezdecydowanie Natalki, która przeżywa rosnące dylematy związane ze zbliżającym się ślubem z Adamem. Dodatkowo jej sytuację komplikuje obecność Mikołaja, który mocno namącił jej w głowie.

Fani zastanawiają się również, co dalej z Dorotą i Bartkiem, a także z małżeństwem Andrzeja i Magdy, na którym wciąż kładzie się cieniem problematyczna Paulina Lipska. Mimo że para wyciągnęła do niej pomocną dłoń, rodzi się obawa, czy kobieta nie zechce ponownie zawalczyć o serce troskliwego prawnika, wystawiając uczucie Magdy na próbę.

Zduńscy również nie będą się nudzić. Choć u Kingi i Piotrka na razie panuje idylla, wytrawni fani produkcji doskonale wiedzą, że sielanka to tam pojęcie względne. Zapowiada się naprawdę upalna jesień przed ekranami.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach