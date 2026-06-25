Barwy szczęścia. Oni nie przetrwają kryzysów?! Te pary mogą się rozpaść w kolejnym sezonie

Karolina i Bruno w kryzysie. Intercyza i brak legalizacji ślubu

Małżeństwo zawarte w Las Vegas przez Karolinę i Bruna wywoła mnóstwo zawirowań. Szybko wyjdzie na jaw, że ten romantyczny krok wcale nie zamknął starych problemów. Po powrocie do kraju Bruno zacznie kwestionować uczciwość żony i zażąda podpisania intercyzy. Ten niespodziewany ruch z jego strony wywoła w Karolinie ogromne oburzenie, co doprowadzi do głębokiego kryzysu w ich relacji. Dodatkowo Łukasz zauważy niepokojące sygnały w zachowaniu kobiety, co tylko podsyci podejrzenia Bruna.

Ewa i Romeo po ślubie. Wątpliwości i mieszkanie osobno

Poprzedni sezon zakończył się dla Ewy i Romeo ceremonią ślubną, ale w nowym etapie ich życie wcale nie przypomina bajki. Kobieta zacznie głośno kwestionować swoją decyzję. Zaledwie krótko po złożeniu przysięgi wyzna przyjaciółce, że zupełnie nie czuje się jak w prawdziwej rodzinie. Sytuację pogorszy fakt, że nowożeńcy nie zamieszkają razem, co doprowadzi do jeszcze większego dystansu między nimi.

Renata i Marcin walczą o miłość. Uzależnienie niszczy związek

Poważny kryzys czeka również Renatę i Marcina, a wszystko za sprawą narastającego problemu z uzależnieniem. Nadużywanie leków przeciwbólowych przez kobietę zmusiło ją do podjęcia leczenia w zamkniętym ośrodku. Choć Marcin robi wszystko, by ją wspierać, jej stan psychiczny i emocjonalny sprawia, że relacja staje się coraz trudniejsza do utrzymania. Istnieje realne ryzyko, że ich miłość nie przetrwa tej ciężkiej próby.

Ola i Justin bez zaufania. Afera z nagraniem w tle

Brak wzajemnego zaufania to główny problem w związku Oli i Justina. Oliwy do ognia dolało tajemnicze nagranie, na którym chłopak miał rzekomo całować Reginę. Choć Justin stanowczo zaprzecza i twierdzi, że wideo jest spreparowane, Ola ma ogromne trudności z uwierzeniem w jego słowa. Narastające wątpliwości i brak pewności sprawiają, że ich relacja może nie przetrwać kolejnych wyzwań.

Barwy szczęścia. Oto czeka Karolinę w nowym sezonie! Pójdzie do więzienia i zdradzi Bruna?