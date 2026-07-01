Na dobre i na złe w nowym sezonie: Sergio będzie chciał upokorzyć Blankę i Mario, którzy drżą o życie porwanej córki Niny w odcinku 998

Dramat Blanki i Mario w nowych odcinkach

Blanka Consalida (grana przez Polę Gonciarz) to postać, która wiele w życiu przeszła. Córka Wiktorii Consalidy i Andrzeja Falkowicza znów znajdzie się w centrum tragicznych wydarzeń. Wszystko przez kryminalną przeszłość jej męża, Mario Milewskiego (Marcin Korcz), na którym chce się zemścić okrutny mafioso Sergio (Mateusz Kaczmarek).

W 998. odcinku para będzie musiała zmierzyć się z zaginięciem córeczki, Ninki (Rita Sobocińska). Choć dziewczynka już wcześniej doświadczyła niebezpiecznych sytuacji, tym razem rodzice podejrzewają, że za jej zniknięciem stoi przebywający w więzieniu gangster.

Na dobre i na złe. Tajemniczy ślub w nowym sezonie. Nikt nie spodziewa się, kto zostanie parą młodą

Wizyta w więzieniu. Sergio poniża małżonków

Po powrocie serialu na antenę TVP2 atmosfera stanie się niezwykle napięta. Zrozpaczeni Milewscy zdecydują się na wizytę u Sergio w zakładzie karnym, licząc na to, że wyciągną od niego informacje o losie Ninki.

Przestępca nie zamierza im jednak ułatwiać zadania. Od pierwszych chwil spotkania w pokoju widzeń, zacznie demonstrować swoją wyższość. Kiedy Blanka poprosi strażnika o krzesło, mafioso da jasno do zrozumienia, kto dyktuje warunki.

– Mam przewagę i z niej korzystam. To nie ja was chciałem widzieć, tylko wy mnie.

Blanka błaga gangstera o litość

Rodzice nie ukrywają swojej desperacji i pytają o porwaną córkę, ale Sergio nie wykazuje żadnej skruchy. Zamiast tego, cieszy się widokiem cierpiących małżonków. Oświadcza z cynizmem, że nie porwał Ninki, czerpiąc satysfakcję z bezradności Mario.

Lekarka zdecyduje się na drastyczny krok, gotowa odłożyć dumę na bok, byle tylko zdobyć informacje o dziecku:

– Proszę cię. Błagam. Mam uklęknąć przed tobą? Mogę to zrobić.

Gangster odpowie w perfidny sposób, prowokując Mario swoimi zalotami do Blanki. Na koniec rzuci w stronę Milewskiego oskarżenia o bycie konfidentem, próbując zniszczyć ich małżeństwo.

Zagadka zniknięcia Ninki. Czy Sergio jest szczery?

Widzowie będą zastanawiać się, czy Sergio faktycznie nie brał udziału w porwaniu dziewczynki, a jedynie czerpie przyjemność z dręczenia rodziców. Pozostaje pytanie, czy zza krat planuje kolejny krok w swojej intrydze wymierzonej w Milewskich.

998. odcinek „Na dobre i na złe”: Kiedy i gdzie obejrzeć?

Emocjonujące odcinki „Na dobre i na złe” wracają na antenę TVP2. Premiera 998. epizodu odbędzie się w jedną ze śród, tuż po przerwie wakacyjnej. Powtórki i odcinki w internecie będzie można oglądać na platformie TVP VOD.

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