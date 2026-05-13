"Na dobre i na złe": streszczenie odcinka 994

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-05-13 10:56

W nadchodzącym 994. odcinku "Na dobre i na złe" doktor Homolka podejmie się wyjątkowo ryzykownej operacji u nienarodzonego jeszcze dziecka. Sytuacja w szpitalu skomplikuje się, gdy podopieczna lekarza straci z oczu swoją schorowaną babcię cierpiącą na demencję. Personel medyczny będzie musiał działać pod presją czasu, próbując jednocześnie rozwiązać trudne problemy rodzinne pacjentów.

Na dobre i na złe odc. 976. Andrzej Falkowicz (Michał Żebrowski)
Na dobre i na złe odc. 979. Andrzej Falkowicz (Michał Żebrowski) Na dobre i na złe odc. 992. Homolka (Matej Matejka) Na dobre i na złe odc. 992. Blanka (Pola Gonciarz), Homolka (Matej Matejka) Na dobre i na złe, odcinek 990: Maria ukryje przed Michałem, co jej zrobił Jakub! Nie poniesie żadnej kary - ZDJĘCIA
Galeria zdjęć 7

W słynnej Leśnej Górze rzadko kiedy bywa spokojnie, co doskonale pokazał ostatni odcinek serialu "Na dobre i na złe". Powrót Jakuba Dobrego w celu skonsultowania pacjentki potrzebującej przeszczepu nerki wywołał u Marii ogromny stres, przez co Michał poczuł się w obowiązku stanąć w jej obronie. Atmosferę dodatkowo zagęścił Kamil Zawada, który bez ogródek zaczął zadawać lekarzowi niewygodne pytania dotyczące jego dawnej relacji z kobietą. Tymczasem Blanka, mimo zaplanowanego wolnego, pojawiła się w szpitalu, aby wesprzeć ciężarną pacjentkę zmagającą się z kardiomiopatią podczas wyjątkowo skomplikowanego porodu. Niepokój zapanował także u Milewskiego, kiedy mała Nina nagle mocno zagorączkowała, a doktor Tretter poddał go przy tej okazji surowemu ojcowskiemu przesłuchaniu. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

Zagraniczne role Piotra Adamczyka. Nie tylko Marvel!| To się kręci

"Na dobre i na złe" odc. 994 - streszczenie

Doktor Homolka decyduje się na przeprowadzenie skomplikowanego zabiegu u ciężarnej kobiety, której nienarodzone dziecko zmaga się z szybko rosnącym guzem kręgosłupa. Leczenie utrudniają problemy rodzinne pacjentki, a konkretnie choroba jej babci, która po nieszczęśliwym wypadku niespodziewanie znika z terenu szpitala. W międzyczasie Maria zajmuje się chorą zmagającą się z zatrzymaniem moczu oraz widocznymi obrażeniami, co budzi w niej poważne podejrzenie, że kobieta padła ofiarą przemocy ze strony zaborczego męża. Oliwia zaczyna nabierać podobnych podejrzeń względem doktor Malewicz i próbuje nakłonić ją do szczerej rozmowy o jej sytuacji osobistej. Z kolei profesor Falkowicz trafia na nietypową aplikację do diagnozowania chorób, w której ku jego wielkiemu zdziwieniu wykorzystano nagrania jego własnego głosu.

"Na dobre i na złe" odc. 994 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie, którzy nie chcą przegapić najnowszych wydarzeń z życia personelu medycznego z Leśnej Góry, powinni przygotować się na majową premierę. Produkcja tradycyjnie zajmuje stałe miejsce w ramówce, przyciągając przed ekrany rzesze osób zainteresowanych losami swoich ulubionych postaci. Warto zarezerwować sobie wolny czas w środowy wieczór, aby na bieżąco śledzić rozwój wszystkich aktualnych wątków. Odcinek numer 994 zostanie wyemitowany 20 maja 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 20:55.

Polecany artykuł:

"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3384

"Na dobre i na złe" - opis serialu i obsada

"Na dobre i na złe" to jedna z najdłużej emitowanych polskich produkcji, która od lat cieszy się niesłabnącą sympatią widowni. Serial skupia się na codzienności pracowników szpitala w Leśnej Górze, pokazując ich walkę o zdrowie pacjentów oraz skomplikowane relacje międzyludzkie. Fabuła często porusza trudne tematy z zakresu etyki lekarskiej, co sprawia, że opowieść pozostaje autentyczna i stale angażuje do dyskusji. Każdy kolejny sezon przynosi świeże historie, a na ekranie regularnie pojawia się plejada znanych aktorów. W serialu występują:

  • Tomasz Ciachorowski (jako kardiochirurg Maksymilian Beger)
  • Aldona Jankowska (jako Wanda)
  • Aleksandra Grabowska (jako doktor Gloria Krasucka)
  • Katarzyna Skrzynecka (jako doktor Alina Fisher)
  • Mateusz Damięcki (jako ordynator oddziału ginekologii Krzysztof Radwan)
  • Mateusz Janicki (jako Rafał)
  • Michał Żebrowski (jako prof. Andrzej Falkowicz)
  • Piotr Garlicki (jako doktor Stefan Tretter)
  • Pola Gonciarz (jako Blanka Consalida)
Na dobre i na złe odc. 976. Andrzej Falkowicz (Michał Żebrowski)
Galeria zdjęć 7
Na dobre i na złe