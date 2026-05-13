"Na dobre i na złe": streszczenie odcinka 994

W słynnej Leśnej Górze rzadko kiedy bywa spokojnie, co doskonale pokazał ostatni odcinek serialu "Na dobre i na złe". Powrót Jakuba Dobrego w celu skonsultowania pacjentki potrzebującej przeszczepu nerki wywołał u Marii ogromny stres, przez co Michał poczuł się w obowiązku stanąć w jej obronie. Atmosferę dodatkowo zagęścił Kamil Zawada, który bez ogródek zaczął zadawać lekarzowi niewygodne pytania dotyczące jego dawnej relacji z kobietą. Tymczasem Blanka, mimo zaplanowanego wolnego, pojawiła się w szpitalu, aby wesprzeć ciężarną pacjentkę zmagającą się z kardiomiopatią podczas wyjątkowo skomplikowanego porodu. Niepokój zapanował także u Milewskiego, kiedy mała Nina nagle mocno zagorączkowała, a doktor Tretter poddał go przy tej okazji surowemu ojcowskiemu przesłuchaniu. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Na dobre i na złe" odc. 994 - streszczenie

Doktor Homolka decyduje się na przeprowadzenie skomplikowanego zabiegu u ciężarnej kobiety, której nienarodzone dziecko zmaga się z szybko rosnącym guzem kręgosłupa. Leczenie utrudniają problemy rodzinne pacjentki, a konkretnie choroba jej babci, która po nieszczęśliwym wypadku niespodziewanie znika z terenu szpitala. W międzyczasie Maria zajmuje się chorą zmagającą się z zatrzymaniem moczu oraz widocznymi obrażeniami, co budzi w niej poważne podejrzenie, że kobieta padła ofiarą przemocy ze strony zaborczego męża. Oliwia zaczyna nabierać podobnych podejrzeń względem doktor Malewicz i próbuje nakłonić ją do szczerej rozmowy o jej sytuacji osobistej. Z kolei profesor Falkowicz trafia na nietypową aplikację do diagnozowania chorób, w której ku jego wielkiemu zdziwieniu wykorzystano nagrania jego własnego głosu.

"Na dobre i na złe" odc. 994 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie, którzy nie chcą przegapić najnowszych wydarzeń z życia personelu medycznego z Leśnej Góry, powinni przygotować się na majową premierę. Produkcja tradycyjnie zajmuje stałe miejsce w ramówce, przyciągając przed ekrany rzesze osób zainteresowanych losami swoich ulubionych postaci. Warto zarezerwować sobie wolny czas w środowy wieczór, aby na bieżąco śledzić rozwój wszystkich aktualnych wątków. Odcinek numer 994 zostanie wyemitowany 20 maja 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 20:55.

"Na dobre i na złe" - opis serialu i obsada

"Na dobre i na złe" to jedna z najdłużej emitowanych polskich produkcji, która od lat cieszy się niesłabnącą sympatią widowni. Serial skupia się na codzienności pracowników szpitala w Leśnej Górze, pokazując ich walkę o zdrowie pacjentów oraz skomplikowane relacje międzyludzkie. Fabuła często porusza trudne tematy z zakresu etyki lekarskiej, co sprawia, że opowieść pozostaje autentyczna i stale angażuje do dyskusji. Każdy kolejny sezon przynosi świeże historie, a na ekranie regularnie pojawia się plejada znanych aktorów. W serialu występują:

Tomasz Ciachorowski (jako kardiochirurg Maksymilian Beger)

Aldona Jankowska (jako Wanda)

Aleksandra Grabowska (jako doktor Gloria Krasucka)

Katarzyna Skrzynecka (jako doktor Alina Fisher)

Mateusz Damięcki (jako ordynator oddziału ginekologii Krzysztof Radwan)

Mateusz Janicki (jako Rafał)

Michał Żebrowski (jako prof. Andrzej Falkowicz)

Piotr Garlicki (jako doktor Stefan Tretter)

Pola Gonciarz (jako Blanka Consalida)