"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3384

W ostatnim czasie w serialu "Barwy szczęścia" działo się naprawdę sporo, a życie bohaterów po raz kolejny skomplikowało się w najmniej oczekiwanych momentach. Zapłakana Luiza niespodziewanie zjawiła się u Wójcików i wyznała, że Aro ją zdradził. Daniel przywiózł do Pyrków Emila po jego całonocnej ucieczce, a następnie w szpitalu wdał się z Hubertem w ostry spór o metody wychowawcze. W tym samym czasie Lucyna próbowała nakłonić chłopca, aby ten wziął na siebie winę za wybuch petard. Na drugim końcu świata Karolina i Bruno dotarli do Las Vegas, gdzie świetnie bawili się w swoim towarzystwie. Zobaczmy zatem, co przyniesie kolejna odsłona tej opowieści.

"Barwy szczęścia" odc. 3384 - streszczenie

Luiza przechodzi bardzo trudny czas po rozstaniu i poważnie rozważa rezygnację ze studiów weterynaryjnych. W pracy u Damiana dochodzi do sporych zmian, ponieważ decyduje się on zwolnić Aro po odkryciu jego romansu z jedną z klientek. Agata musi zmierzyć się z presją ze strony Wilka, który oczekuje od niej deklaracji w sprawie kupna wspólnego lokum. Tymczasem w domu Joanny narasta napięcie przez konflikt między Emilem a Emilką dotyczący internetowej aktywności Daniela. Sytuacja u Grzelaków również jest nerwowa z powodu stanu zdrowia pana Bogumiła, choć przygotowania Romea do studniówki pozwalają im na moment zapomnieć o lęku przed nadchodzącym procesem.

"Barwy szczęścia" odc. 3384 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani produkcji o mieszkańcach ulicy Zacisznej nie muszą długo czekać na kolejny rozwój wypadków. Serial jest regularnie emitowany na antenie telewizji publicznej, przyciągając przed ekrany sporą grupę odbiorców. Aby nie przegapić najnowszych perypetii ulubionych postaci, warto zarezerwować sobie czas w wieczornej ramówce. Premiera odcinka numer 3384 serialu "Barwy szczęścia" odbędzie się 20 maja 2026 roku w TVP2 o godzinie 20:05.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to jedna z najpopularniejszych polskich telenowel, która opowiada o losach kilku zaprzyjaźnionych rodzin. Od wielu lat możemy obserwować, jak bohaterowie radzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi życie w Warszawie. To produkcja pełna życiowych tematów, w których każdy z nas może odnaleźć cząstkę własnych doświadczeń. W każdym odcinku śledzimy wzloty i upadki znanych i lubianych postaci mieszkających na osiedlu Pod Sosnami. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)