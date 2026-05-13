"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 872

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły przełomowe decyzje i bolesne odkrycia, które wstrząsnęły codziennością mieszkańców kamienicy. Inigo w końcu przystał na propozycję Leonor i zgodził się na spisanie historii o kradzieży tożsamości oraz przejęciu lokalu La Deliciosa, podczas gdy Arturo desperacko szukał pomocy u Carvajala, aby ratować Silvię. W międzyczasie wracająca do pełni sił Blanca usłyszała od Jaimego zapewnienia o bezpieczeństwie Diega, a sam senior rodu zasugerował Samuelowi, że jest w pełni świadomy jego wszystkich oszustw. Sporo niepokoju wzbudził też stan zdrowia Casildy, której umysł po traumatycznych przeżyciach całkowicie wyparł wspomnienia związane z Martinem. Jej najbliżsi postanowili na razie ukrywać przed nią bolesną prawdę, co stworzyło nową, skomplikowaną sytuację pod dachem przy Akacjowej. Serial po raz kolejny pokazał, jak cienka granica dzieli szczęście od tragedii, pozostawiając nas w oczekiwaniu na finał tych wszystkich wątków.

"Akacjowa 38" odc. 872 - streszczenie

Leonor za wszelką cenę stara się uniknąć sytuacji, w której ktoś mógłby zobaczyć ją u boku Iniga. Jej niepokój wynika z faktu, że mężczyzna oficjalnie uznawany jest za osobę pozostającą w związku małżeńskim. Mimo zachowania dużej ostrożności, ich spotkanie nie uchodzi uwadze wścibskiej dony Susany. W innym miejscu generał Zavala podejmuje drastyczne kroki i próbuje podać Silvii truciznę. Nie wie on jednak, że kobieta zachowała czujność i wcześniej zdążyła podmienić zawartość flakonika na bezpieczną substancję. W tym samym czasie pułkownik Valverde zwraca się do Felipe z prośbą o pomoc w skontaktowaniu go z lojalnym policjantem, któremu planuje powierzyć istotne wieści.

"Akacjowa 38" odc. 872 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu z Was z niecierpliwością czeka na kolejne momenty z życia mieszkańców madryckiej kamienicy, aby sprawdzić, jak potoczą się ich skomplikowane losy. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w godzinach popołudniowych. Produkcja ta regularnie przyciąga przed ekrany rzesze osób zainteresowanych historycznymi dramatami i dawnymi obyczajami. Epizod "Akacjowa 38" o numerze 872 zostanie wyemitowany 20 maja 2026 o godzinie 18:55 na kanale TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to jedna z tych produkcji, które potrafią na długo przykuć uwagę dzięki świetnie oddanemu klimatowi Madrytu z początku ubiegłego stulecia. Każdy kąt tytułowej kamienicy skrywa jakąś tajemnicę, a zderzenie różnych światów – od bogatych mieszczan po ich oddaną służbę – tworzy mieszankę pełną niespodzianek. Serial cieszy się w naszym kraju niesłabnącym uznaniem, co zawdzięcza nie tylko barwnym kostiumom, ale przede wszystkim wyrazistym postaciom. Na ekranie możemy obserwować popisy aktorskie gwiazd hiszpańskiego kina, które sprawiają, że codzienne perypetie bohaterów śledzi się z prawdziwą ciekawością. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)