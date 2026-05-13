"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 924

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" przyniosły sporo zmian, zwłaszcza gdy Ayse z pełną determinacją zaczęła walczyć o Ferita, stając naprzeciw intrygom knutym przez Deryę. Kiedy Poyraz czuwał w szpitalu przy łóżku Nany, w końcu w pełni uświadomił sobie swoją miłość, lecz mimo to wybrał dalsze ukrywanie tego głębokiego uczucia. Semih miał jednak zupełnie inne zamiary i za wszelką cenę starał się wówczas zbliżyć do Nany. Sytuacja Aynur wyjaśniła się dzięki zdecydowanej interwencji Sinana, a mężczyzna, który im groził, został ujęty i ostatecznie aresztowany. Napięta atmosfera panowała również między prokuratorem a jego gosposią, przez co oboje uznali, że najlepiej będzie odnosić się do siebie z dużym dystansem. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku tej historii?

"Dziedzictwo" odc. 924 - streszczenie

Nana wraca do domu, co skłania Poyraza do zaproponowania wspólnego wyjścia na piknik razem z Yusufem. Niestety ich rodzinne plany zostają zniweczone przez intrygę Semiha, który specjalnie wynajmuje prowokatora, by wciągnąć Poyraza w awanturę. W wyniku bójki mężczyzna trafia na komisariat, a jego miejsce u boku Nany podczas wycieczki zajmuje sam Semih. Tymczasem u Sinana pojawia się dawny znajomy, Gurkan, który zamierza zatrzymać się u prokuratora na dłuższy czas, co wyraźnie go zaskakuje. Sinan szybko dostrzega, że jego gość wykazuje spore zainteresowanie Aynur. W innym miejscu Derya decyduje się na oszustwo i dzwoni do Ferita, udając, że została napadnięta, aby odciągnąć go od Ayse. Chociaż Ferit jedzie jej na ratunek bez słowa wyjaśnienia, Ayse szybko odkrywa prawdę, gdy dzwoni do niego i słyszy w słuchawce głos rywalki.

"Dziedzictwo" odc. 924 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Produkcja ta cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a codzienne losy bohaterów przyciągają przed ekrany wiele osób zainteresowanych tureckimi telenowelami. Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy Nany oraz czy kłamstwo Ferita wyjdzie mu na dobre, warto zasiąść przed telewizorem w godzinach popołudniowych. Serial jest emitowany w stałym pasmie, co pozwala na regularne śledzenie wszystkich nowych wątków. Najnowszy epizod pojawi się w telewizji 20 maja 2026 o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Turecka produkcja "Dziedzictwo" to opowieść, która na przestrzeni setek odcinków przeszła sporą metamorfozę, wprowadzając nowe postacie i zaskakujące wątki miłosne. Choć początkowo fabuła skupiała się na losach Seher i Yamana, aktualnie to Nana i Poyraz starają się zbudować wspólną przyszłość mimo licznych przeciwności losu. Serial słynie z dynamicznych zwrotów akcji oraz trudnych wyborów moralnych, z jakimi muszą mierzyć się postacie mieszkające w rezydencji i ich otoczeniu. To świetna propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o silnych uczuciach i walce o sprawiedliwość w skomplikowanym świecie. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)