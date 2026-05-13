"Klan": streszczenie odcinka 4719

W ostatnim czasie na antenie TVP1 sporo działo się u rodziny Lubiczów, a ostatni odcinek serialu "Klan" przyniósł kolejne interesujące zawirowania w ich codziennym życiu. Beata usilnie namawiała męża na zgłoszenie policji aktu wandalizmu oraz skontaktowanie się z ubezpieczycielem, podczas gdy Jasiek swoje podejrzenia skierował od razu w stronę dawnego adoratora matki, czyli Szymona. Tymon sprytnie prowokował Janusza do zwierzeń na temat jego relacji z Lidką oraz zawodowych planów w Katowicach, natomiast doktor Dudek otrzymał prestiżowe stypendium w Sztokholmie i zaczął planować zagraniczny wyjazd z wybranym uczestnikiem projektu. Atmosfera zagęściła się również przy wspólnym stole, ponieważ Jasiek zaprosił Roksi na kolację, co rozbudziło w Beacie szczerą nadzieję na wielki powrót tej dwójki. Największym zaskoczeniem okazało się jednak spotkanie na korcie, gdzie Jacek próbował zagadnąć elegancką nieznajomą, która po chwili okazała się jego własną żoną. Warto zatem sprawdzić, jakie jeszcze wyzwania przygotował dla bohaterów kolejny odcinek.

"Klan" odc. 4719 - streszczenie

Piotr Rafalski po przyjściu do pracy odkrywa, że ktoś zniszczył wejście do jego lokalu i namalował na drzwiach napis sprayem. W tym samym czasie Janusz udaje się w podróż do Katowic, gdzie ma podpisać ważny kontrakt, zapewniając przy tym żonę, że nie musi być zazdrosna o Lidkę. Sytuacja komplikuje się, gdy Agnieszka dowiaduje się przez telefon, że jej mąż zostanie na Śląsku o jeden dzień dłużej niż początkowo planował. Zniecierpliwiona kobieta postanawia nie zostawiać tej sprawy bez reakcji i zaczyna działać na własną rękę. Z kolei Darek pojawia się u Kaliny pod pretekstem rozmowy o montażu paneli fotowoltaicznych, choć jego uwaga skupia się głównie na samej gospodyni, a nie na zleceniu. Tymczasem Kornel informuje Ulę o nadchodzącej trasie koncertowej, w której weźmie udział również Ostra, co wyraźnie psuje humor jego żonie.

"Klan" odc. 4719 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Przygody rodziny Lubiczów oraz ich licznych przyjaciół można śledzić każdego popołudnia przed telewizorami. Serial od lat utrzymuje stałe pory emisji, co pozwala łatwo zaplanować czas na śledzenie codziennych perypetii znanych postaci. Każdy kolejny dzień przynosi nowe rozmowy i dylematy, z którymi mierzą się mieszkańcy Warszawy i okolic. Najnowszy epizod pojawi się w ramówce stacji w godzinach popołudniowych. Premierowa emisja 4719. odcinka odbędzie się 20 maja 2026 roku w TVP1 o godzinie 17:55.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który towarzyszy nam już od końcówki lat dziewięćdziesiątych. Przez te wszystkie dekady zdążyliśmy się zżyć z rodziną Lubiczów i z ciekawością zaglądamy do ich domów, by zobaczyć, jak radzą sobie z codziennymi trudnościami. Serial świetnie pokazuje, że niezależnie od upływu czasu, najważniejsze pozostają relacje z najbliższymi oraz wzajemne wsparcie w trudnych chwilach. Dobrą wiadomością jest fakt, że produkcja zostaje z nami na dłużej, więc przed nami jeszcze sporo wspólnych popołudni. W obsadzie tego serialu występują:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)