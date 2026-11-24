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W poprzednim odcinku w klinice zapanował chaos podczas szkolenia personelu prowadzonego przez Kingę i Falkowicza. Wykorzystała to Zuza, która udając troskliwą przyjaciółkę Blanki, ponownie uprowadziła małą Ninę z oddziału. W tym samym czasie na SOR trafił Dominik Biegun z poważnym urazem brzucha, a jego leczenia podjęła się Wiktoria. Z kolei Matylda poznała prawdę o przeszłości Darka i jego relacji z Ewą Wąsik, po czym zerwała z partnerem. Czego teraz się spodziewać?
„Na dobre i na złe” odcinek 1007 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku policja ustali, że Zuza spotkała się z Dawidem Rapackim, mężczyzną z półświatka. Blanka i Mario potajemnie zabiorą małą Ninę ze szpitala i zaczną planować ucieczkę z kraju. O ich zamiarach nie dowie się nawet doktor Tretter, jednak Zuza podstępem zdobędzie od lekarki jej nowy adres. W szpitalu doktor Jacyno wraz z Wiktorią przyjmą pacjenta z przepukliną po ćwiczeniach na siłowni, a Oliwia zbada matkę Samira skarżącą się na ból w klatce piersiowej. Pomocy będzie szukał także Niemiec przekonany, że z powodu silnych zawrotów głowy przechodzi właśnie udar.
„Na dobre i na złe” odcinek 1007 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premierowy 1007 odcinek serialu „Na dobre i na złe” zostanie wyemitowany w środę, 2 grudnia 2026 roku, o godzinie 20:50 na antenie TVP2.
„Na dobre i na złe” - opis serialu i obsada
„Na dobre i na złe” to polski serial medyczno-obyczajowy, który na antenie TVP2 gości od 1999 roku. Akcja rozgrywa się w szpitalu w Leśnej Górze, gdzie praca personelu medycznego przeplata się z ich życiem prywatnym. Przez lata produkcja zdobyła dużą popularność, przedstawiając skomplikowane przypadki medyczne oraz moralne dylematy lekarzy. Widzowie obserwują losy chirurgów, pielęgniarek i ratowników, którzy mierzą się z wyzwaniami na bloku operacyjnym oraz w życiu prywatnym. Produkcja niezmiennie łączy w sobie wątki sensacyjne z poruszającymi historiami o ludzkiej nadziei i zawodowej odpowiedzialności. W serialu występują:
- Michał Żebrowski (jako profesor Andrzej Falkowicz)
- Mateusz Janicki (jako Michał Wilczewski)
- Pola Gonciarz (jako Blanka Milewska)
- Amelia Czaja (jako Matylda Smuda)
- Aleksandra Grabowska (jako Gloria Krasucka)
- Tomasz Ciachorowski (jako Maksymilian Beger)
- Emilia Komarnicka-Klynstra (jako Agata Woźnicka)
- Aleksandra Hamkało (jako Julia Burska)
- Piotr Głowacki (jako Artur Bart)
- Piotr Garlicki (jako Stefan Tretter)
- Katarzyna Skrzynecka (jako Alina Fisher)
- Marcin Zacharzewski (jako Borys Jakubek)
- Marcin Urbanke (jako Tadeusz Borucki)
- Filip Bobek (jako Marcin Molenda)
- Paulina Gałązka (jako Dominika Grec)
- Mateusz Damięcki (jako Krzysztof Radwan)