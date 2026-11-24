W poprzednim odcinku w klinice zapanował chaos podczas szkolenia personelu prowadzonego przez Kingę i Falkowicza. Wykorzystała to Zuza, która udając troskliwą przyjaciółkę Blanki, ponownie uprowadziła małą Ninę z oddziału. W tym samym czasie na SOR trafił Dominik Biegun z poważnym urazem brzucha, a jego leczenia podjęła się Wiktoria. Z kolei Matylda poznała prawdę o przeszłości Darka i jego relacji z Ewą Wąsik, po czym zerwała z partnerem. Czego teraz się spodziewać?

Kamil Nosel poszedł uciszyć głośną muzykę... a wylądował w środku tanecznego treningu na uczelni AHE w Łodzi!

„Na dobre i na złe” odcinek 1007 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku policja ustali, że Zuza spotkała się z Dawidem Rapackim, mężczyzną z półświatka. Blanka i Mario potajemnie zabiorą małą Ninę ze szpitala i zaczną planować ucieczkę z kraju. O ich zamiarach nie dowie się nawet doktor Tretter, jednak Zuza podstępem zdobędzie od lekarki jej nowy adres. W szpitalu doktor Jacyno wraz z Wiktorią przyjmą pacjenta z przepukliną po ćwiczeniach na siłowni, a Oliwia zbada matkę Samira skarżącą się na ból w klatce piersiowej. Pomocy będzie szukał także Niemiec przekonany, że z powodu silnych zawrotów głowy przechodzi właśnie udar.

„Na dobre i na złe” odcinek 1007 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 1007 odcinek serialu „Na dobre i na złe” zostanie wyemitowany w środę, 2 grudnia 2026 roku, o godzinie 20:50 na antenie TVP2.

„Na dobre i na złe” - opis serialu i obsada

„Na dobre i na złe” to polski serial medyczno-obyczajowy, który na antenie TVP2 gości od 1999 roku. Akcja rozgrywa się w szpitalu w Leśnej Górze, gdzie praca personelu medycznego przeplata się z ich życiem prywatnym. Przez lata produkcja zdobyła dużą popularność, przedstawiając skomplikowane przypadki medyczne oraz moralne dylematy lekarzy. Widzowie obserwują losy chirurgów, pielęgniarek i ratowników, którzy mierzą się z wyzwaniami na bloku operacyjnym oraz w życiu prywatnym. Produkcja niezmiennie łączy w sobie wątki sensacyjne z poruszającymi historiami o ludzkiej nadziei i zawodowej odpowiedzialności. W serialu występują:

Michał Żebrowski (jako profesor Andrzej Falkowicz)

Mateusz Janicki (jako Michał Wilczewski)

Pola Gonciarz (jako Blanka Milewska)

Amelia Czaja (jako Matylda Smuda)

Aleksandra Grabowska (jako Gloria Krasucka)

Tomasz Ciachorowski (jako Maksymilian Beger)

Emilia Komarnicka-Klynstra (jako Agata Woźnicka)

Aleksandra Hamkało (jako Julia Burska)

Piotr Głowacki (jako Artur Bart)

Piotr Garlicki (jako Stefan Tretter)

Katarzyna Skrzynecka (jako Alina Fisher)

Marcin Zacharzewski (jako Borys Jakubek)

Marcin Urbanke (jako Tadeusz Borucki)

Filip Bobek (jako Marcin Molenda)

Paulina Gałązka (jako Dominika Grec)

Mateusz Damięcki (jako Krzysztof Radwan)