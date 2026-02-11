Emocje w Leśnej Górze znów sięgnęły zenitu! W ostatnim odcinku serialu "Na dobre i na złe" byliśmy świadkami kilku niezwykle trudnych i poruszających historii. Doktor Zagajewski stanął przed ogromnym wyzwaniem, gdy do szpitala trafił jego umierający przyjaciel, Leszek, co od razu doprowadziło do ostrego konfliktu z żoną pacjenta. W tym samym czasie Iga mierzyła się z uporem starszego pacjenta, który mimo złych wyników badań, odmawiał zmiany trybu życia. Nie zabrakło też napięć w życiu prywatnym, gdyż Julka, diagnozując skomplikowany przypadek, musiała radzić sobie z nadgorliwym wsparciem Barta, którego ciągła obecność na SOR-ze zaczęła ją wyraźnie irytować. Po tak intensywnym dniu, pełnym medycznych wyzwań i osobistych dramatów, z pewnością możemy liczyć na kolejne zwroty akcji.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Na dobre i na złe" odc. 981 - streszczenie

Po tragicznej śmierci Leszka, Aleś znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji, gdyż Ava publicznie obarcza go winą za zabójstwo przyjaciela. W tym samym czasie doktor Konica zajmuje się przypadkiem młodego piłkarza, którego kontuzja kolana prowadzi do nieoczekiwanego odkrycia hemofilii. Na SORze Iga przeżywa szok, gdy przyjmuje młodą pacjentkę z rodziny zastępczej, która przestała jeść - okazuje się, że to Marlenka, córka Klemi. Doktor Zagajewski szybko diagnozuje u dziewczynki zrosty pooperacyjne przy jelicie, co oznacza konieczność przeprowadzenia kolejnej, pilnej operacji. Z dala od szpitalnego zgiełku, Agata po zakończeniu dyżuru odwiedza Manię w domu dziecka.

"Na dobre i na złe" odc. 981 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący na rozwój wydarzeń w Leśnej Górze już wkrótce będą mogli zobaczyć kolejny, pełen emocji epizod. Nadchodzący odcinek przyniesie odpowiedzi na nurtujące pytania i z pewnością dostarczy wielu dramatycznych zwrotów akcji. Warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić premierowej emisji. Najnowszy, 981. odcinek serialu "Na dobre i na złe" zostanie wyemitowany w środę, 18 lutego 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

"Na dobre i na złe" - opis serialu i obsada

"Na dobre i na złe" to kultowy już serial medyczny, który od lat gromadzi przed telewizorami wierną publiczność. Widzowie z zapartym tchem śledzą nie tylko zawodowe wyzwania i medyczne zagadki w szpitalu w Leśnej Górze, ale także burzliwe życie prywatne swoich ulubionych lekarzy i pielęgniarek. Produkcja słynie z poruszania trudnych dylematów etycznych oraz tworzenia wciągających i pełnych emocji historii. Za fenomenem serialu stoi plejada znakomitych gwiazd. W serialu występują m.in.:

Tomasz Ciachorowski (jako kardiochirurg Maksymilian Beger)

Aldona Jankowska (jako Wanda)

Aleksandra Grabowska (jako doktor Gloria Krasucka)

Katarzyna Skrzynecka (jako doktor Alina Fisher)

Mateusz Damięcki (jako ordynator oddziału ginekologii Krzysztof Radwan)

Mateusz Janicki (jako Rafał)

Michał Żebrowski (jako prof. Andrzej Falkowicz)

Piotr Garlicki (jako doktor Stefan Tretter)

Pola Gonciarz (jako Blanka Consalida)