Emocje w Leśnej Górze znów sięgnęły zenitu! W ostatnim odcinku serialu "Na dobre i na złe" byliśmy świadkami kilku niezwykle trudnych i poruszających historii. Doktor Zagajewski stanął przed ogromnym wyzwaniem, gdy do szpitala trafił jego umierający przyjaciel, Leszek, co od razu doprowadziło do ostrego konfliktu z żoną pacjenta. W tym samym czasie Iga mierzyła się z uporem starszego pacjenta, który mimo złych wyników badań, odmawiał zmiany trybu życia. Nie zabrakło też napięć w życiu prywatnym, gdyż Julka, diagnozując skomplikowany przypadek, musiała radzić sobie z nadgorliwym wsparciem Barta, którego ciągła obecność na SOR-ze zaczęła ją wyraźnie irytować. Po tak intensywnym dniu, pełnym medycznych wyzwań i osobistych dramatów, z pewnością możemy liczyć na kolejne zwroty akcji.
"Na dobre i na złe" odc. 981 - streszczenie
Po tragicznej śmierci Leszka, Aleś znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji, gdyż Ava publicznie obarcza go winą za zabójstwo przyjaciela. W tym samym czasie doktor Konica zajmuje się przypadkiem młodego piłkarza, którego kontuzja kolana prowadzi do nieoczekiwanego odkrycia hemofilii. Na SORze Iga przeżywa szok, gdy przyjmuje młodą pacjentkę z rodziny zastępczej, która przestała jeść - okazuje się, że to Marlenka, córka Klemi. Doktor Zagajewski szybko diagnozuje u dziewczynki zrosty pooperacyjne przy jelicie, co oznacza konieczność przeprowadzenia kolejnej, pilnej operacji. Z dala od szpitalnego zgiełku, Agata po zakończeniu dyżuru odwiedza Manię w domu dziecka.
"Na dobre i na złe" odc. 981 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekujący na rozwój wydarzeń w Leśnej Górze już wkrótce będą mogli zobaczyć kolejny, pełen emocji epizod. Nadchodzący odcinek przyniesie odpowiedzi na nurtujące pytania i z pewnością dostarczy wielu dramatycznych zwrotów akcji. Warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić premierowej emisji. Najnowszy, 981. odcinek serialu "Na dobre i na złe" zostanie wyemitowany w środę, 18 lutego 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.
"Na dobre i na złe" - opis serialu i obsada
"Na dobre i na złe" to kultowy już serial medyczny, który od lat gromadzi przed telewizorami wierną publiczność. Widzowie z zapartym tchem śledzą nie tylko zawodowe wyzwania i medyczne zagadki w szpitalu w Leśnej Górze, ale także burzliwe życie prywatne swoich ulubionych lekarzy i pielęgniarek. Produkcja słynie z poruszania trudnych dylematów etycznych oraz tworzenia wciągających i pełnych emocji historii. Za fenomenem serialu stoi plejada znakomitych gwiazd. W serialu występują m.in.:
- Tomasz Ciachorowski (jako kardiochirurg Maksymilian Beger)
- Aldona Jankowska (jako Wanda)
- Aleksandra Grabowska (jako doktor Gloria Krasucka)
- Katarzyna Skrzynecka (jako doktor Alina Fisher)
- Mateusz Damięcki (jako ordynator oddziału ginekologii Krzysztof Radwan)
- Mateusz Janicki (jako Rafał)
- Michał Żebrowski (jako prof. Andrzej Falkowicz)
- Piotr Garlicki (jako doktor Stefan Tretter)
- Pola Gonciarz (jako Blanka Consalida)