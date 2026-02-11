O czym jest serial „La Promesa - pałac tajemnic”?

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

„La Promesa - pałac tajemnic" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La Promesa – Pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Dla tych, którzy nie mogą śledzić serialu na bieżąco, wszystkie odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD, gdzie można oglądać je w dowolnym czasie.

„La Promesa – Pałac tajemnic” - streszczenie odc. 324 - poniedziałek, 9 lutego

Alonso zabrania Pelayo zapraszania Cavendisha do pałacu, obawiając się politycznych konsekwencji. Jana ujawnia Curro mroczne tajemnice związane z jego rodziną. Maria, uwięziona i skrajnie wyczerpana, walczy o przetrwanie. Leonor sprzeciwia się matce, broniąc swojej niezależności. Simona ma wyrzuty sumienia z powodu Valentina.

„La Promesa – Pałac tajemnic” - streszczenie odc. 325 - wtorek, 10 lutego

Catalina i Pelayo testują nową linię przetworów warzywnych na eksport. Jana niestrudzenie szuka swojej przyjaciółki Marii, porwanej przez Valentina. Pomaga jej doktor Abel, który sporządza dla sierżanta Funesa mapy jaskiń w okolicy. Kolejny raz, po jej licznych odmowach, wyznaje Janie miłość. Leonor odkrywa, że Curro i Martina są parą, choć kuzynka próbuje ją okłamywać. Markiza wypytuje Petrę o plotki na temat jej brata. Pokojówka stanowczo zaprzecza jakoby w rzeczywistości był jej synem.

„La Promesa – Pałac tajemnic” - streszczenie odc. 326 - środa, 11 lutego

Kapitan de la Mata wypytuje lokaja Feliciano o Jeronimo. Podejrzewa, że kamerdyner don Pelayo tylko udaje służącego, a obaj panowie mają złe zamiary. Don Alonso nie zgadza się na przyjazd do La Promesy Anglika Cavendisha. Markiza zamierza zorganizować to tak, żeby mąż się o niczym nie dowiedział. Trwają poszukiwania Marii Fernandez, uwięzionej w jaskini przez Valentina. Doktor Abel podsuwa sierżantowi policji nowy trop, który ma pomóc ją odnaleźć. Lope spotka w lesie młodą dziewczynę, która uciekła z domu i twierdzi, że ojciec chce ją zabić.

